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MLB╱季後離開道奇？克蕭沒鬆口

2018-04-03 13:18世界日報 編譯組／綜合報導

儘管本球季開幕戰，首戰先發失利，道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）面對「本賽季後，是否會繼續原本合約」時，克蕭表示「現階段只想專注下一場比賽」。

克蕭。 美聯社
克蕭。 美聯社
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克蕭在2014年與道奇隊簽下七年2億1500萬元合約，內容包括球季結束後可跳脫合約。也就是說本賽季後，克蕭進入與道奇隊合約最後兩年，他有權選擇不履行，放棄道奇隊給他的6500萬元合約，到自由市場尋找下一張合約。也因此不論到了主場或客場，克蕭近期被問到最多的問題，就是是否會跳入自由市場，還是會留在道奇隊。

這位30歲、三次當選國聯賽揚獎的得主，在日前受訪時曾表示，跳脫合約是選項之一，但不代表確定，但在此之前，他只想專注每場比賽。他並表示，自己有時間思考這些事情，他不須擔心在季賽期間選擇這些。

儘管有些球員在賽季開始後不會討論新合同，但克蕭同時也表示，他願意考慮球隊在比賽期間，可能會提出的一些優惠方案，「我很慶幸可以成為其中之一」，他說。

而在雙方尚未達成協議之前，道奇隊將在8月28、29兩日迎戰德州遊騎兵（Texas Rangers），這是克蕭長大的地方，目前他也仍居住在達拉斯地區。他的家鄉可能讓他成為球賽新焦點。

連續多年擔任球季開幕戰先發投手，克蕭在29日開幕戰隊占舊金山巨人隊，以六局失一分優質先發外，還上場打擊交出兩支安打，無奈隊友打擊熄火，終場以零比一輸給巨人，克蕭吞下敗投。

克蕭道奇巨人
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