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MLB／下一場可能再遇大谷翔平 運動家教頭：他是真貨

2018-04-02 21:42聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

日籍二刀流球星大谷翔平。 中央社（資料照片，洛杉磯天使隊提供）
日籍二刀流球星大谷翔平。 中央社（資料照片，洛杉磯天使隊提供）
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大谷翔平初登板對運動家隊繳出6局失3分的好投，拿下勝利，天使隊在4月7日再度與運動家進行三連戰，照正常輪值，大谷翔平可能在其中一天出賽，也將是他首次在天使主場登板，要面對更熟悉他的打線，難度跟著提升。

運動家過去從沒對過大谷，總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，打者只能靠著互相傳遞對戰資訊，即時做出調整，「你看越多次他的投球，就越知道他會怎樣對付你，不過這不代表就一定會成功，他看起來是個真貨。」

塞米恩（Marcus Semien）表示，「我試著取得球數領先，但他真的投得很好，比賽都在他掌握中。」大谷第一局看起來十分亢奮，不過能夠很快調整，塞米恩説：「他的滑球在好球帶稍微偏高的位置，下一球立刻修正。」

運動家在第2局突破大谷封鎖，連續敲出三安，包括查普曼（Matt Chapman）的三分全壘打，被問到對於外界對大谷高評價的看法，查普曼表示：「就他今天的投球看來，他名符其實。」

大谷翔平今天運用速球、指叉球、滑球、曲球在對戰運動家打者上取得優勢，讓戴維斯（Khris Davis）十分驚豔，「他的球質很棒，不過另一方面來説，他也是普通人。」

運動家大谷翔平查普曼
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