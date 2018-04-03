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霍蘭補上最後拼圖 紅雀即將展翅高飛

2018-04-03 07:00蔡政益

本季最後一位大咖自由球員霍蘭(Greg Holland)終於趕在開季日找到新東家，而這個新東家正好是最迫切需要強力終結者的紅雀隊，有了霍蘭的加入，也讓紅雀隊晉升季後賽的大熱門。

霍蘭在動了韌帶更換手術(Tommy John Surgery)錯失2016年整季後，於去年成功東山再起，加入投手墳場的落磯隊卻還能拿下國聯救援王，證明了自己的身價。然而霍蘭卻在休季期間先是拒絕了1500萬的選擇權而成為自由球員，緊接著又拒絕落磯隊開給他的1年1740萬新約，才讓他陷入漫長的求職之旅。

紅雀在開季日簽下強力終結者霍蘭，以他去年球季在落磯隊繳出的41次救援成功紀錄來看...
紅雀在開季日簽下強力終結者霍蘭，以他去年球季在落磯隊繳出的41次救援成功紀錄來看，將讓紅雀吃下定心丸。 美聯社資料照片
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霍蘭拖這麼久才找到新東家，是因為他尋求的是複數年合約，但始終沒有球隊願意給他滿意的價格。最終紅雀能以1年1400萬的價格簽下霍蘭，等於是低於霍蘭最早拒絕落磯隊1500萬的行情，對他們來講實在賺到。

作為季後賽常客的紅雀隊，連續兩年沒能打進季後賽實屬罕見，但他們仍靠著源源不絕的農場好手保持著一定的競爭力。今年他們向馬林魚隊交易來去年轟出37發全壘打的歐蘇納(Marcell Ozuna)，替打線增色不少。而去年寫下20轟、20盜壘的范姆(Tommy Pham)和新人王票選第二名的狄勇(Paul DeJong)也是今年的看點。

輪值或許是紅雀隊最強的一環，他們有王牌投手馬丁尼茲(Carlos Martinez)和備受期待的新秀威佛(Luke Weaver)。而資深的紅雀人韋恩萊特(Adam Wainwright)和瓦卡(Michael Wacha)，以及從日本讀賣巨人回歸大聯盟的米克拉斯(Miles Mikolas)也共同組成這穩定的輪值。另外也別忘了即將復出的超級新人雷耶斯(Alex Reyes)。

米克拉斯去年在日本職棒投出14勝8敗、防禦率2.25的極佳成績，紅雀與他簽下兩年...
米克拉斯去年在日本職棒投出14勝8敗、防禦率2.25的極佳成績，紅雀與他簽下兩年合約只花了1550萬美元。 美聯社
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至於牛棚則是紅雀隊這兩年最弱之處，原先的強力終結者羅森索(Trevor Rosenthal)開始走下坡，而接替他的吳昇桓也在去年開始下滑，也就是說紅雀隊這兩年沒有一位固定又可靠的終結者。今年他們簽下了前太空人隊終結者格瑞格森(Luke Gregerson)，並和藍鳥隊交易來里昂(Dominic Leone)，雖然做了牛棚補強的動作，但還是沒解決終結者的問題。如今霍蘭的加入，終於讓紅雀隊有了位等待已久的守護神。

霍蘭在2013、2014球季分別拿下47次和46次救援成功，防禦率低到1.21和...
霍蘭在2013、2014球季分別拿下47次和46次救援成功，防禦率低到1.21和1.44。 歐新社資料照片
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霍蘭生涯拿下186次救援成功，過去是皇家牛棚三本柱的最後一道防線，曾在季後賽大放異采。去年他幫助落磯隊重返季後賽，今年是否也能助紅雀隊展翅高飛，肯定是本季的一大焦點。

紅雀

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。
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