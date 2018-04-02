MLB／對大谷開轟 查普曼情報少只鎖定好球

2018-04-02 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大谷翔平被打三分砲時的表情。 美聯社 分享 facebook 運動家隊三壘手查普曼（Matt Chapman）是第一位從大谷翔平手中開轟的打者，運動家春訓對天使3場，大谷翔平都未投球，查普曼只能倚靠少少的球探報告，以及前面打過的隊友提醒，來面對這位首次在大聯盟登板投球的日本「貝比魯斯」。

第2局一、二壘有人，大谷翔平投出一顆83哩的滑球，查普曼將球敲出中左外野全壘打牆，攻下3分，查普曼表示：「大家都沒什麼對決他的經驗，第一次遇到投手的話，必須要趕快找到感覺，我的計畫是攻擊好球，他看起來會積極投出好球。」

Oh, you didn't know? Matt Chapman gets it done at the plate, too.#RootedInOakland pic.twitter.com/FTuh4HOkqr — Oakland Athletics 🌳🐘⚾️ (@Athletics) 2018年4月1日

不過這也是唯一對大谷翔平造成傷害的安打，大谷翔平在大聯盟的初登板，繳出6局失3分，送出6次三振、1次保送，有4個半局讓對手三上三下，最終天使以7：4獲勝，大谷翔平拿下勝投。