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MLB／對大谷開轟 查普曼情報少只鎖定好球

2018-04-02 16:32聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

大谷翔平被打三分砲時的表情。 美聯社
大谷翔平被打三分砲時的表情。 美聯社
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運動家隊三壘手查普曼（Matt Chapman）是第一位從大谷翔平手中開轟的打者，運動家春訓對天使3場，大谷翔平都未投球，查普曼只能倚靠少少的球探報告，以及前面打過的隊友提醒，來面對這位首次在大聯盟登板投球的日本「貝比魯斯」。

第2局一、二壘有人，大谷翔平投出一顆83哩的滑球，查普曼將球敲出中左外野全壘打牆，攻下3分，查普曼表示：「大家都沒什麼對決他的經驗，第一次遇到投手的話，必須要趕快找到感覺，我的計畫是攻擊好球，他看起來會積極投出好球。」

不過這也是唯一對大谷翔平造成傷害的安打，大谷翔平在大聯盟的初登板，繳出6局失3分，送出6次三振、1次保送，有4個半局讓對手三上三下，最終天使以7：4獲勝，大谷翔平拿下勝投。

運動家游擊手塞米恩（Marcus Semien）對大谷吞下2次三振，他表示：「大概有三、四個球路交叉使用，不管是誰，有這樣的武器庫還可以投出好球，一定可以獲得成功，有這種速度的叉指球，搭配變化球很容易搶下好球數。」

查普曼從大谷翔平手中揮出全壘打。 美聯社
查普曼從大谷翔平手中揮出全壘打。 美聯社
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大谷翔平查普曼運動家

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