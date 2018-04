MLB／對大谷開轟 查普曼情報少只鎖定好球

大谷翔平被打三分砲時的表情。 美聯社 分享 facebook 運動家隊三壘手查普曼(Matt Chapman)是第一位從大谷翔平手中開轟的打者,運動家春訓對天使3場,大谷翔平都未投球,查普曼只能倚靠少少的球探報告,以及前面打過的隊友提醒,來面對這位首次在大聯盟登板投球的日本「貝比魯斯」。

第2局一、二壘有人,大谷翔平投出一顆83哩的滑球,查普曼將球敲出中左外野全壘打牆,攻下3分,查普曼表示:「大家都沒什麼對決他的經驗,第一次遇到投手的話,必須要趕快找到感覺,我的計畫是攻擊好球,他看起來會積極投出好球。」

