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天宮一號8點15分重返大氣層 殘骸墜落南太平洋

MLB／史莫克炸裂洋基牛棚 轟雙響砲藍鳥逆轉勝

2018-04-02 09:34聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

史莫克(右)。 美聯社
史莫克(右)。 美聯社
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有著鐵牛棚的洋基，竟然連2天栽在藍鳥手上，繼昨天發生8局下失守、被盜本壘的慘劇後，洋基今天又在後段局數遭到逆轉，藍鳥重砲史莫克（Justin Smoak）憑著一己之力，在7、8局各扛一轟，包辦6分打點，助隊以7：4逆翻洋基，系列賽以扳平收場。

藍鳥以1：4落後進入7局下，洋基派上康力（Tommy Kahnle）鎮守勝局，結果他一上場就對唐納森（Josh Donaldson）投出保送，下一棒史莫克毫不客氣揮出2分砲。

洋基眼見苗頭不對，7局尚未結束就提前押上羅伯森（David Robertson），暫時止住攻勢，但8局下他們在2人局二、三壘有人時，選擇故意保送唐納森，卻是個錯誤決定，史莫克在滿壘情況下證明自己有單場雙響的能力，以一發滿貫砲、7：4翻轉戰局。

31歲的史莫克在去年打出生涯年，2成70打擊率、38轟，得以首度入選明星賽，藍鳥總教練吉本斯（John Gibbons）看到他開季延續好表現時說道，「去年是重要的一年，讓他轉變成一位很好的打者，無法對他今天的表現要求更多，擊沉了當今最好的後援投手之一，我認為他是大器晚成。」

這是藍鳥史上第3人能在單場對洋基討到6分打點，上一次是1987年的往事；另外，藍鳥也創下開季前4戰皆有全壘打，直追2011年前5戰開轟的紀錄。

洋基藍鳥

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