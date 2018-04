MLB／史莫克炸裂洋基牛棚 轟雙響砲藍鳥逆轉勝

史莫克(右)。 美聯社 分享 facebook 有著鐵牛棚的洋基,竟然連2天栽在藍鳥手上,繼昨天發生8局下失守、被盜本壘的慘劇後,洋基今天又在後段局數遭到逆轉,藍鳥重砲史莫克(Justin Smoak)憑著一己之力,在7、8局各扛一轟,包辦6分打點,助隊以7:4逆翻洋基,系列賽以扳平收場。

藍鳥以1:4落後進入7局下,洋基派上康力(Tommy Kahnle)鎮守勝局,結果他一上場就對唐納森(Josh Donaldson)投出保送,下一棒史莫克毫不客氣揮出2分砲。

洋基眼見苗頭不對,7局尚未結束就提前押上羅伯森(David Robertson),暫時止住攻勢,但8局下他們在2人局二、三壘有人時,選擇故意保送唐納森,卻是個錯誤決定,史莫克在滿壘情況下證明自己有單場雙響的能力,以一發滿貫砲、7:4翻轉戰局。

31歲的史莫克在去年打出生涯年,2成70打擊率、38轟,得以首度入選明星賽,藍鳥總教練吉本斯(John Gibbons)看到他開季延續好表現時說道,「去年是重要的一年,讓他轉變成一位很好的打者,無法對他今天的表現要求更多,擊沉了當今最好的後援投手之一,我認為他是大器晚成。」

這是藍鳥史上第3人能在單場對洋基討到6分打點,上一次是1987年的往事;另外,藍鳥也創下開季前4戰皆有全壘打,直追2011年前5戰開轟的紀錄。

Someone's probably already beat me to it, but here's Justin Smoak's grand slam with Titanic music #BlueJays pic.twitter.com/OlQP3jeSMM