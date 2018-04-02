MLB／哈波雙響砲 國民單場4轟橫掃紅人

2018-04-02 09:35 中央社 辛辛那提1日綜合外電報導



哈波開轟。 美聯社 分享 facebook 美國職棒MLB華盛頓國民今天靠著4支全壘打贏球，6比5擊敗辛辛那提紅人，強打少年哈波雙響砲，外加精彩防守，助球隊在客場3連勝橫掃紅人。

路透社報導，國民來者不善，踢館紅人主場，瑞登（Anthony Rendon）、伊頓（Adam Eaton）與哈波（Bryce Harper）聯手演出這場單場4轟戲碼。

國民先發投手龔薩雷茲（Gio Gonzalez）本季首戰就拿到勝投，投6局賞給對手7次三振，被敲5支安打、1次四壞保送，共失1分。

國民2棒倫登首局相中紅人投手羅瑪諾（SalRomano）一記快速球，一開賽敲2分全壘打。3棒哈波6局敲出本季首轟，9局締造單場雙響砲。1棒伊頓在7局開轟。

哈波除了打擊爆發，在右外野防區也有精彩演出，3局下面對漢密爾頓（Billy Hamilton）強勁平飛球，他在球快要落地形成安打之前，滑在草皮上把球接進手套，影片登上大聯盟官網首頁。