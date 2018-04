MLB／哈波雙響砲 國民單場4轟橫掃紅人

哈波開轟。 美聯社 分享 facebook 美國職棒MLB華盛頓國民今天靠著4支全壘打贏球,6比5擊敗辛辛那提紅人,強打少年哈波雙響砲,外加精彩防守,助球隊在客場3連勝橫掃紅人。

路透社報導,國民來者不善,踢館紅人主場,瑞登(Anthony Rendon)、伊頓(Adam Eaton)與哈波(Bryce Harper)聯手演出這場單場4轟戲碼。

國民先發投手龔薩雷茲(Gio Gonzalez)本季首戰就拿到勝投,投6局賞給對手7次三振,被敲5支安打、1次四壞保送,共失1分。

國民2棒倫登首局相中紅人投手羅瑪諾(SalRomano)一記快速球,一開賽敲2分全壘打。3棒哈波6局敲出本季首轟,9局締造單場雙響砲。1棒伊頓在7局開轟。

哈波除了打擊爆發,在右外野防區也有精彩演出,3局下面對漢密爾頓(Billy Hamilton)強勁平飛球,他在球快要落地形成安打之前,滑在草皮上把球接進手套,影片登上大聯盟官網首頁。

