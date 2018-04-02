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MLB／大谷投6局被換下 僅挨一轟天使7:3領先

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MLB／大谷投6局被換下 僅挨一轟天使7:3領先

2018-04-02 06:25聯合新聞網 文字直播

擷圖自天使隊官方推特
擷圖自天使隊官方推特
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於本季加入大聯盟的日籍投手大谷翔平，於今天凌晨在客場對決運動家隊，做為他個人首度以先發投手身分出賽。

一局上：天使 0:0 運動家

天使進率先進攻，運動家由上季4勝11負自責分率6.11的格賽特（Daniel Gossett）先發主投，天使首棒柯札特（Zack Cozart）率先擊出安打，但隨即強棒楚奧特（Mike Trout）一記雙殺打，化解攻勢，此局一使無功而返。

一局下：天使0:0運動家

大谷翔平本季首度以先發投手出賽，首局表現威風八面，第一球就是96.4英哩(約154公里)快速球好球進壘，隨以4球解決運動首棒打者塞米恩(Marcus Semien)，二棒打者內野高飛出局後，大谷再三振三棒打者歐森(Matt Olson)， 製造三上三下的一局。

二局上：天使2:0運動家

天使在兩出局後，由第六棒西門斯(Andrelton Simmons)展開攻勢，隨即七棒瓦布維納(Luis Valbuena)二壘安打，送回第一分，八棒馬提(Jefry Marte)，再一支二壘安打，攻下第二分，結束這一局，天使取得2:0領先。

二局下：天使2:3運動家

大谷投球在第二局出現亂流，面對運動家第四棒打者戴維斯(Khris Davis)先投出三振之後，接續被五棒喬伊斯(Matt Joyce)，六棒皮斯卡提(Stephen Piscott)擊出一壘安打，七棒查普曼(Matt Chapman)以三分全壘打，給了大谷重傷害，天使從領先變落後，隨後大谷製造兩個滾地出局，結束這半局。

三局上：天使2:3運動家

天使這一局一棒柯札特首先擊出一壘安打，但攻勢不濟，四棒強力打者普荷斯(Albert Pujols)以雙打結束這半局。

三局下：天使2:3運動家

大谷投出三上三下的半局，並有投出一次三振，累績4次三振。

四局上：天使2:3運動家

這一局天使從第五棒開始三下三下，未能得分。

四局下：天使2:3運動家

大谷在這一局，面對第五棒喬伊斯，出現在大聯盟第一次四壞保送，但並未失分，最終以三振先前打出全壘打的查普曼，結束這半局。

五局上：天使4:3運動家

天使這半局展開攻勢，八棒馬提率先二壘安打，九棒捕手馬多納度(Martin Maldonado)獲保送，運動家換投派提特(Yusmeiro Petit)仍難阻天使攻勢，二棒楚奧特打出關鍵追平分安打，三棒卮普頓(Justin Upton)高飛犧牲打，天使攻下2分再度超前比數。

五局下：天使4:3運動家

大谷在這一局製造三上三下出局，並有一次三振，累積出現6次三振，五局結束取得領先。大谷至這一局結束，用球84球有57個好球，被擊出3支安打，包括一支全壘打，失3分。

六局上：天使4:3運動家

運動家換上第三任投手巴克特(Ryan Buchter)，天使這半局，由六棒西門斯及八棒馬提各送出一支一壘安打，但並未得分。天使打線給力，累計有9支安打出現。

六局下：天使4:3運動家

大谷投球進入第六局，運動家從第二棒開始，三上三下。除了第二局外，運動家對大谷的投球一籌莫展，這一局下場後，大谷帶著笑意與隊友握手，表示不再上場，做為本場比賽勝投候選人，本場比賽投了92球。

七局上：天使7:3運動家

七局運動換上第四任投手海契(Chris Hatcher)，天使出現4支安打，再攻下3分保險分，累計天使已打出13安，隊友給力大谷首場勝投在望。

七局下：天使7:3運動家

天使更換投手貝卓西恩(Cam Bedrosian)取代大谷，運動家此局無攻勢，比數維持。

八局上：天使7:3運動家

運動家更換第六任投手，天使這一局三上三下無攻勢。

八局下：天使7:3運動家

天使換上第三任投手伍德(Blake Wood)，送出一保送仍保住這半局無失分。

九局上：天使7:3運動家

天使這半局三上三下，比數維持。

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