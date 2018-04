MLB／大谷投6局被換下 僅挨一轟天使7:3領先

擷圖自天使隊官方推特 分享 facebook

於本季加入大聯盟的日籍投手大谷翔平,於今天凌晨在客場對決運動家隊,做為他個人首度以先發投手身分出賽。

天使進率先進攻,運動家由上季4勝11負自責分率6.11的格賽特(Daniel Gossett)先發主投,天使首棒柯札特(Zack Cozart)率先擊出安打,但隨即強棒楚奧特(Mike Trout)一記雙殺打,化解攻勢,此局一使無功而返。

大谷翔平本季首度以先發投手出賽,首局表現威風八面,第一球就是96.4英哩(約154公里)快速球好球進壘,隨以4球解決運動首棒打者塞米恩(Marcus Semien),二棒打者內野高飛出局後,大谷再三振三棒打者歐森(Matt Olson), 製造三上三下的一局。

天使在兩出局後,由第六棒西門斯(Andrelton Simmons)展開攻勢,隨即七棒瓦布維納(Luis Valbuena)二壘安打,送回第一分,八棒馬提(Jefry Marte),再一支二壘安打,攻下第二分,結束這一局,天使取得2:0領先。

大谷投球在第二局出現亂流,面對運動家第四棒打者戴維斯(Khris Davis)先投出三振之後,接續被五棒喬伊斯(Matt Joyce),六棒皮斯卡提(Stephen Piscott)擊出一壘安打,七棒查普曼(Matt Chapman)以三分全壘打,給了大谷重傷害,天使從領先變落後,隨後大谷製造兩個滾地出局,結束這半局。

Oh, you didn't know? Matt Chapman gets it done at the plate, too.#RootedInOakland pic.twitter.com/FTuh4HOkqr