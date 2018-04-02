亞洲投手首次先發 吉井理人、郭泓志最亮眼

眾所矚目的大谷翔平在今天初次先發，成為自2009年田澤純一（23歲又66天）以來最年輕的日籍先發投手（大谷是23歲273天）。但田澤是先在小聯盟投了半季才升上大聯盟，在此之前另一位前輩——大家友和也是在23歲那年成為大聯盟先發投手——巧的是大家跟田澤一樣，也在農場投了半年後披上紅襪球衣。即使是史上第一位大聯盟日本球員——村上雅則，當年也是先到巨人的1A球隊當棒球留學生。從未有任何一位亞洲投手像大谷這麼年輕而且從未經過小聯盟磨練就直接在大聯盟登板先發。

運動家打線去年吞下1491次三振，在大聯盟排名第5，大谷翔平今天準備在運動家主場大開殺戒。 美聯社 分享 facebook

這些前輩首場先發的表現是好是壞，或許可以用棒球數據專家比爾．詹姆斯（Bill James）發明的Game Score指數（簡稱GSc）來粗算。在大谷之前，從村上雅則、野茂英雄開始到前年的前田健太，總共有22位日籍投手在大聯盟先發過，他們首戰平均投5.2局且防禦率只有3.15，GSc則是55.1，可說表現相當不錯。以下是日本投手初次先發的GSc前五名及倒數五名：

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生涯成績並不特別突出的吉井理人榮登第一，由於年過32歲才赴美，吉井在大聯盟只投了五年。除了首場先發的優異表現證明他寶刀未老外，吉井這一季6勝8敗、防禦率3.93、ERA+ 107，先發29場吃下171.2局，是相當稱職的三四號投手。排名第二的石井一久雖然頭一年投出14勝10敗在新人王票選第四，但控球始終不穩。頂著日職三振王頭銜的他生涯成績反不如吉井。三四名的常青樹黑田博樹及「平成怪物」松坂大輔首戰都投出應有的表現。第五名的多田野數人恐怕比吉井更令人吃驚，但他不過曇花一現，只先發四場就告別大聯盟。

石井一久大聯盟生涯首戰在5.2局投球中就飆出10次三振。 歐新社資料照片 分享 facebook

至於不光彩的倒數前五名，首當其衝的正是台灣球迷也相當熟悉的「宅慶」井川慶。首戰被打得七暈八素的井川之後表現毫無起色，最後證明他的身手完全不適合在大聯盟討生活。反倒是首戰也失利的大家友和、長谷川滋利後來都成功站穩腳步。老前輩村上雅則只先發了這麼一場就回歸日職。而達比修的貨真價實應無須多說，除了新人球季投出16勝9敗、防禦率3.90，在新人王及賽揚獎票選分列第3及第9外，隔年又勇奪三振王並名列賽揚獎得票第二名。

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韓籍投手的表現則遠不如日本投手。除了出身韓職的柳賢振外，其他八位都是從小聯盟一步步爬上來。最終只有曹珍鎬及柳賢振在首戰撐完六局而且有水準之上的表現。值得一提的是自朴贊浩在1995年登上大聯盟至今，還沒有任何一位韓籍投手能夠在首場先發拿下勝投。反觀台灣的旅美投手曹錦輝、王建民、郭泓志、陳偉殷則「一脈相傳」，延續了首戰不敗的優良傳統，即使是去年初登板被轟五分的曾仁和，最後也無關勝負保住這項完美紀錄。而且曹王郭陳四位首戰都表現得中規中矩，即使加上曾仁和，五人平均防禦率3.85、GSc 51.2分的成績比起日籍投手也不遑多讓。

郭泓志在大聯盟首場先發是2006年9月8日對大都會的比賽，他首局雖然送出兩次保送，但全場主投6局並無失分。 歐新社資料照片 分享 facebook

回頭來說大谷，雖說他始終以「二刀流」為志向，一般評價多半還是認為他投優於打，如果他的打擊真能有中上水準就算天使賺到，而且目前看來大谷仍有很長的一段路要走。但天使高層對此顯然並不特別擔心。然而大谷的投球表現就完全是另外一回事。據美國網站Baseball Prospectus的PECOTA系統預測，大谷今年可望投出等同於天使王牌投手的成績。除了3.45的防禦率是先發輪值中最佳外，WAR將近3更可在全大聯盟排到第19名，預言他在新人球季就可躋身一流投手之列。

而天使也的確需要大谷投出如此優異的表現，他們才有一絲機會擠進季後賽。好的開始是成功的一半，大谷的首場先發，不但是今年大聯盟最受矚目的一場比賽，也可能宣告了他自己與天使今年的最終結局。