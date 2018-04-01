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MLB／前田健太飆10K鎖巨人 道奇本季首勝出爐

2018-04-01 13:00聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

前田健太表現出色。 美聯社
前田健太表現出色。 美聯社
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前田健太本季第一場先發就大演三振秀，對巨人5局投球送出10K，助道奇最終5：0完封巨人，避免系列賽遭到橫掃，同時本季首勝也終於開張。

銜接在克蕭（Clayton Kershaw）和伍德（Alex Wood）之後登場，第3號先發的前田健太完成前2人都辦不到的任務，不但首局的3個出局數都用三振抓下，之後更維持每局至少1K的表現，總計5局用了90球，被敲5支安打無失分，帶有一個保送。

道奇打線開季陷入低潮，導致前兩戰皆以0：1輸球，此役其實仍舊沒起色，全場只敲出5支安打，得到的分數有2次是因高飛犧牲打，還有一次是對手守備失誤。

巨人雖然火力較旺，共有9支安打演出，無奈得點圈有人時打擊10支0，留下過多殘壘，再加上守備也幫倒忙，共有3次失誤，讓自家先發投手霍蘭（Derek Holland）5局丟5分（3分自責分），吞下本季首敗。

巨人道奇

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