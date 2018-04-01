MLB／達比修遭強襲球中腳 首戰丟5分無關勝敗

2018-04-01 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



達比修有今天先發出賽。 美聯社 分享 facebook 達比修有加盟小熊後第一場例行賽先發，對上重建中的馬林魚，撐不滿5局就丟5分退場，最後小熊延長10局以10：6贏球，達比修無關勝敗。

達比修有開賽就遇亂流，對開路先鋒布林森（Lewis Brinson）投出觸身球，接著又讓下一棒的迪崔克（Derek Dietrich）敲出右外野方向全壘打，首局即掉2分。

挨轟之後，達比修有沒再被敲出安打，直到5局下，首位上場的羅哈斯（Miguel Rojas）擊出強襲球正中達比修的腳，雖然傷停之後，他留在場上繼續投球，但接下來連續造成保送和安打，面對5名打者只解決一個，最後因卡斯楚（Starlin Castro）帶有2分打點的追平安打退場。

總計達比修有4.1局就用了102球，被敲5支安打，5分都是自責分，有2個四壞保送、2個觸身球保送和4個三振，防禦率10.38。

小熊靠打擊拿下勝利，全場敲13支安打，包含史瓦柏（Kyle Schwarber）2局上的2分砲，以及瑞佐（Anthony Rizzo）5局上的清壘安打、一棒帶有3分打點，縱使馬林魚靠著哈勒戴（Bryan Holaday）8局下的關鍵安打逼出延長賽，小熊最後仍在第10局灌進4分致勝。