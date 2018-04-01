MLB／大谷先發對運動家 百位日媒就定位

2018-04-01 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷翔平明天將首場以先發投手出賽。 美聯社 分享 facebook 日本「二刀流」大谷翔平明天即將為天使先發登板對抗運動家，成為自1919年貝比魯斯（Babe Ruth）以來，大聯盟第一位在開幕戰上場打球，10天內又以投手身分再度出賽的球員，談到現在心情，大谷說，「我還沒有很緊張，但今天比賽結束後，我就不確定會怎樣感覺了。」

從宣布挑戰大聯盟的那刻起，大谷翔平的一舉一動皆轟轟烈烈，大聯盟官網報導，已經有大約100位日本記者就定位，守候大谷的先發投球處女秀，「有關注總比沒關注好，但我該做的事還是沒變，我會延續在亞歷桑納春訓的成果，不去細想某個特定的環節，而是想著持續一直以來的努力。」大谷說道。

大谷翔平開幕戰當日以指定打擊身分亮相，雖然首打席就敲出大聯盟首安，但最終5打數1安打，打擊率2成。

切換投手模式，大谷翔平春訓時的表現相當令人擔憂，包含隊內對抗賽和2場「B game」在內，大谷5場出賽投13局，被敲20支安打掉17自責分，不過天使總教練索夏（Mike Scioscia）仍在一片質疑聲中，將大谷留在開季名單，「我不知道你們有沒有注意到，他做了多少努力在適應美國棒球，我認為他做得很好，我們覺得他準備好了。」

成為大谷翔平挑戰大聯盟的試金石，運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）說，「我們從日本拿到的球探報告顯示，他可以投出100哩球速，有好的指叉球等等，明天我們能夠第一手瞧瞧。」