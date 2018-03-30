MLB／史丹頓開幕戰雙響 洋基隊史55年來第一人

2018-03-30 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）加盟洋基的效應，第一天就發酵，史丹頓在開幕戰敲出雙響砲，總計3安打、4打點，幫助洋基以6：1擊敗藍鳥取得頭彩。

被排在第三棒、指定打擊，史丹頓首局就給對方威脅，在一壘有人從先發投手哈普（J.A. Happ）手中開轟，幫助球隊取得2：0領先；9局上在5：1領先下，又對克里帕德（Tyler Clippard）敲出一發陽春砲。

來到洋基後，史丹頓能否繼續長打表現一直是外界焦點，為了避免壓力，洋基賽前不讓媒體接觸史丹頓，史丹頓說，「我告訴自己最大的挑戰是保持冷靜，而我有成功做到。」敲出全壘打後壓力隨之釋放，史丹頓説，「感覺很特別，好像是我生涯敲出第一支全壘打的感覺。」

史丹頓成為洋基隊史第7位在開幕戰敲出2發以上全壘打的球員，也是自1963年佩皮托（Joe Pepitone）後的第一人，也是2012年伊巴尼茲（Raul Ibanez）後，第一位在開幕戰敲出全壘打的洋基球員。

史丹頓首局的右外野全壘打，距離426呎，擊球初速為時速117.3哩，是「Statcast」有紀錄以來最強勁的反方向全壘打，也是羅傑斯中心最快的全壘打，原紀錄保持人則是隊友是賈吉（Aaron Judge ）。

這也是布恩（Aaron Boone）初次執教洋基就拿下首勝，他表示，「比起當球員時，現在更緊張一些。」賽前布恩就預言史丹頓會有好表現，「他最近一周打擊時機掌握得很好，這對所有打者都很重要，尤其是像他這樣有力量的球員，抓到時機的話會很致命。」