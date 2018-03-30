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MLB／大谷翔平生涯首安 只用1球就到手

2018-03-30 08:25聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

大谷翔平在大聯盟第一個打席就揮出首安。 美聯社
大谷翔平在大聯盟第一個打席就揮出首安。 美聯社
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大谷翔平在大聯盟的第1支安打，只用1球就等到，可惜開心不了太久，他在接下來4打席全數空手而歸，天使也戰到延長11局以5：6不敵運動家，讓出開幕戰勝利。

天使今天在開幕戰出戰運動家，大谷翔平擔任第8棒、指定打擊，第2局在一壘有人時上場打擊，第1球就從先發投手葛瑞夫曼（Kendall Graveman）手中掃出右邊方向滾地安打，大聯盟生涯編號「No.1」的安打，沒有浪費任何時間就到手。

大谷接下來3打席都敲出內野滾地球出局，第11局吞下三振，總計5打數敲出1安打；生涯首安出爐後，大谷接下來將爭取生涯首勝，他將於下周一（4月2日）以先發投手身分登板，對手還是運動家。

無懼大谷在熱身賽投打表現欠佳，總教練索夏（Mike Scioscia）仍在先發打序排進大谷的名字，他表示，「當他可以上場打擊時，我們會看好幾項數據，決定是否應該將他排進打線，而今天我們就感覺這場對戰很適合將他放進打線，讓他獲得一些打數。」

運動家此役克服最多4分落後、兩度追平比分，先是第5局戴維斯（Khris Davis）的三分砲和歐森（Matt Olson）的陽春砲「背靠背」開轟，單局灌進4分追成4：4平手，天使在第6局靠普荷斯（Albert Pujols）的陽春砲再度超前，但7局又遭戴維斯補上追平安打，兩隊打完9局以5：5進入延長。

運動家在11局由鮑威爾（Boog Powell）的三壘安打打開贏球契機，塞米恩（Marcus Semien）補上再見安打，終場就以6：5贏球。

大谷翔平（右）在第2局敲出大聯盟生涯首安，隊友楚奧特向他道賀。 美聯社
大谷翔平（右）在第2局敲出大聯盟生涯首安，隊友楚奧特向他道賀。 美聯社
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運動家天使大谷翔平

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