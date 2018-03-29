MLB／非完全體仍扛先發 水手教頭：一朗懂比賽

2018-03-29 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



水手教頭認為一朗(中)的經驗夠，擔任開幕先發沒問題。 美聯社 分享 facebook

高齡44歲、頭部觸身球和右小腿痠痛，全都沒能阻止鈴木一朗在水手開幕戰中披掛上陣，球團確認一朗將在明天進入先發打線，擔任第9棒、左外野手，這也是他近5年來首度在開幕戰先發亮相。

一朗在春訓調整並未到位，官辦熱身賽10打數沒有安打，加上右小腿拉傷持續困擾，水手總教練瑟維斯（Scott Servais）認為他的狀況未達100%，昨天表態不排除先將一朗放進傷兵名單，但今天仍決定把他帶進開季名單。

水手明天上午10時將在主場迎戰印地安人，今天在練球後確認開季登錄一朗，且排進先發打線；一朗避免進入傷兵名單，18年大聯盟生涯的唯一「DL之旅」，仍然僅有2009年4月3日進入15天傷兵名單。

談到穿回水手51號球衣、重返塞菲柯球場（Safeco Field）的第一場比賽，一朗說：「此刻，我的其中一個夢想實現了，那就是我現在的感覺。」他表示，很期待看到現場球迷的反應，也將帶著經驗上場作戰，「我希望可以為了球隊拿出好表現，也想達到外界期待。」

瑟維斯坦言，再給一朗6到7天調整會比較完美，「但世界並不完美，你必須做出決定而且接受，在他的職業生涯中，他一直都懂得怎麼比賽，他知道在打擊區應該怎麼做，我認為他會沒有問題。」他重申，讓一朗進入開季名單且先發上陣，「並不完美、也非理想，但我認為他準備好了。」

這把年紀還堅持在場上奮戰，身為對手的印地安人也不得不佩服一朗，總教練法蘭柯納（Terry Francona）就讚嘆，「他真的太不可思議了，他是44歲嗎？我實在不知道他是怎麼辦到的。」

一朗前一次在開幕戰先發上陣，已要追溯到2013年效力洋基時，當時在開幕戰對上紅襪，他擔任先發第7棒、右外野手，4打數敲出1安打，接下來在隊上的定位退居4號外野手，出賽機會銳減，已經連續4季沒能在開幕戰卡位先發。