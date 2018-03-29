MLB／春訓表現慘兮兮 今日美國仍押大谷奪新人王

2018-03-29 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



今年世界大賽將由哪隊一統天下？在球季開打前夕，「今日美國」邀請7位專家針對今年戰情和個人獎項進行預測，印地安人獲得3位專家下注將贏得世界大賽，另外4人分別預測太空人、洋基、道奇和小熊；個人獎項方向，大谷翔平雖在春訓表現不佳，仍獲5張票肯定將帶回美聯新人王。

「今日美國」今天公布這項預測結果，在分區冠軍上共識頗高，美聯東區由洋基收下5票領先，中區和西區分別由印地安人和太空人全票通過，外卡之爭則以天使和紅襪最被看好；國聯東區和中區由國民和小熊包攬7票，西區道奇也有6票，外卡由響尾蛇收下5票最被看好。

至於世界大賽戲碼，3名專家看好印地安人擊敗國民奪冠，2人預測太空人將遭遇小熊，但1人押太空人奪冠、1人下注小熊封王，另外2票看好世界大賽上演洋基與道奇的豪門對決，同樣1人看好道奇、1人預測洋基奪冠。

個人獎項方面，美聯MVP由印地安人林多（Francisco Lindor）取得3票，勝過天使楚奧特（Mike Trout）的2票，塞揚由紅襪塞爾（Chris Sale）的3票領先洋基塞佛里諾（Luis Severino）的2票，新人王則由大谷翔平取得壓倒性的5票。

國聯MVP由洛磯亞瑞納多（Nolan Arenado）的3票居冠，擊敗國民瑞登（Anthony Rendon）的2票，塞揚預測相當分散，大都會辛德賈德（Noah Syndergaard）的2票已是最多，勇士頂級辛秀亞古納（Ronald Acuna）在新人王獲得3位專家看好。