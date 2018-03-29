MLB／大聯盟本季可望完成紀錄 先看普荷斯3千安

2018-03-29 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大聯盟2018年球季明天開打，30隊同日開幕寫下近50年來頭一遭，球員們的紀錄之旅也繼續上路，普荷斯（Albert Pujols）本季要完成生涯3000安堪稱「零難度」，沙巴西亞（CC Sabathia）想要在今年達標250勝、3000K，必須要很拚。

天使38歲老將普荷斯生涯已經累積2968支安打，3000安里程碑已經近在咫尺，即將成為「3000安俱樂部」的第32位成員，現役球員中唯二握有這項紀錄的人，分別是鈴木一朗和貝爾崔（Adrián Beltré）。

鈴木一朗在大聯盟累積3080支安打，排名史上第22，與第21溫菲爾德（Dave Winfield）的3110安以及第20「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的3115安，僅有30和35支的差距，一朗想在今年超越不難；至於排名第19的「教士先生」葛溫（Tony Gwynn）3141安，一朗也有機會挑戰，但前提是夠多的出賽機會。

本季還有另外兩個里程碑在等待著一朗，他生涯已累積9885打數，如無意外今年將集滿1萬打數；一朗距離100支三壘安打也僅差4支，但問題在於他去年三壘安打掛蛋，隨著年紀越來越大，這項紀錄的難度也會越來越高。

老虎卡布雷拉（Miguel Cabrera）和遊騎兵貝爾崔兩位資深重砲，生涯同樣累積462支全壘打，想要今年跨過500轟都有難度，38歲的貝爾崔恐得再戰2019才有機會，年輕4歲的卡布雷拉，2016年曾敲單季38轟，或許還有機會一搏。

投手紀錄聚焦兩位塞揚投手，沙巴西亞已擁237勝，若能複製去年成績，今年可望跨過250勝門檻，但距離3000次三振還差154K，而他近4年都不曾達到這個數字；韋蘭德（Justin Verlander）生涯累積188勝和2416K，本季可望200勝、2500K雙雙達標。

44歲老將柯隆（Bartolo Colón）一心挑戰馬丁尼茲(Dennis Martinez)的245勝，成為史上最多勝的拉丁美洲球員，他目前已奪240勝，能否心想事成還是要看能否在大聯盟獲得出賽機會，他日前以小聯盟合約重返遊騎兵，預計在4月3日出戰運動家，但能否續留大聯盟還是未定之數。