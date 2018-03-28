MLB／道奇球場水管破裂 最後一場熱身賽提前結束

2018-03-28 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



大聯盟比賽提前結束的理由再添新例，道奇隊與天使隊的春訓熱身賽「高速公路大戰」最後一場比賽，打到5局下竟然因三壘側的水管破裂，污水淹進球場內，比賽被迫提前結束，由道奇隊以4：3勝出。

兩隊在前兩場交手各拿1勝，今天第3戰繼續在道奇球場進行，比賽打到5局下，道奇隊以4：3領先，並在2出局後攻佔二、三壘，但三壘側因水管管線破裂，難聞的污水從三壘側淹上球場界外紅土區，比賽被迫暫停，經過場邊工作人員處理後仍無法讓狀況改善，宣布比賽結束。

道奇隊總裁卡登（Stan Kasten）賽後帶著總教練羅伯茲（Dave Roberts）向現場媒體說明狀況，「顯然是在第5局時有管線破裂，我們還不知道確切是哪裡出問題或怎麼造成的，這和裡面、外面的主要管線都有關聯。」而道奇下一場比賽就是在周五新球季首戰面對巨人隊。

道奇隊此戰由韓籍投手柳賢振先發，他主投4.2局，被敲出9支安打，失3分（2分自責分），拿下勝投。天使隊拉米瑞茲（JC Ramirez）主投3.2局，被揮出2轟在內的8支安打，包括坎普（Matt Kemp）在4局下的致勝陽春砲，承擔敗投。

大谷翔平在前2場比賽都以打者身份上陣都揮出安打，此戰沒有出賽，預計周日進行開季前最後練投，但初登板日期未定，天使隊已確定由李察茲（Garrett Richards）投開幕戰，史凱格斯（Tyler Skaggs）為2號先發，預計明天公布第3、4號先發。