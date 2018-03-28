MLB／道奇開幕戰迎巨人 克蕭先發強碰布拉克

2018-03-28 15:16 世界日報 編譯組／綜合報導



克蕭(左)、布拉克(右)。 美聯社、路透 分享 facebook 洛杉磯道奇隊（Dodgers）29日開幕戰迎戰舊金山巨人隊（Giants），原本大熱門對決將是道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）與巨人隊王牌左投邦賈納（Madison Bumgarner），然而邦賈納在最後的Cactus聯賽開始時手指骨折，巨人用布拉克（Ty Blach）取代他。

不管面對誰，道奇隊都對開幕戰感到興奮與期待。

邦賈納對道奇隊的平均防禦率為2.53，布拉克對道奇為2.23，對其他隊則為4.99。布拉克曾兩度對戰克蕭，兩年前以三比零獲勝，去年則以一比二輸球。

道奇隊打擊赫南德茲（Enrique Hernandez）表示，布拉克對戰道奇隊真的投得很好，但「現在是新的一年。」

布拉克上個賽季三振率在大聯盟先發投手中最低，但若巨人隊打擊開紅盤，對道奇隊來說將是個風險。

赫南德茲說，這是開幕戰，不論你面對邦賈納，或面對奎托（Johnny Cueto），或真的面對布拉克，每名投手都有自己的長處與短處，這沒什麼不同。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，克蕭擔任球隊八年開幕戰先發，「我們在主場對戰巨人，開幕戰總是特別的，對球隊來說，能在自家迎戰巨人隊，將是個非常酷的一場賽事」。