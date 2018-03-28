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MLB／陳偉殷確定進傷兵名單 首度無緣開季

2018-03-28 09:12聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

陳偉殷確定進傷兵名單，大聯盟7年來首度無緣開季。 美聯社
陳偉殷確定進傷兵名單，大聯盟7年來首度無緣開季。 美聯社
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台灣左投陳偉殷因左手肘傷勢影響，今年春訓進度落後，確定趕不上開季，馬林魚隊今天將他放進10天傷兵名單，這將是他挑戰大聯盟7年來首度無緣開季，也中斷台將連續10年進入大聯盟開季名單。

陳偉殷自2012年從日職挑戰大聯盟，前4年效力於金鶯隊，2016年以5年8000萬大約轉戰馬林魚隊，卻不斷受到手肘傷勢困擾，當年擔任球隊開幕戰先發，季中因手肘韌帶撕裂傷缺席2個月，僅留下5勝5敗戰績，防禦率4.96。

去年他則是開季先發5場，拿下2勝1敗，之後再因肘傷進入傷兵名單，直到球季尾聲復出中繼，整年只出賽9場、投33局。

季後陳偉殷返台積極復健、訓練，返美時也表示，身體已是準備好的狀況，但因進度趕不上開季，今天被放進傷兵名單中，力拚5月重返馬林魚隊先發輪值。

陳偉殷在周日已進入投打練習階段，首度站上投手丘投了16球，他提到，沒有感到任何不適，「感覺狀況非常好，很開心。」歸隊腳步越來越近。

同時被馬林魚隊放進傷兵名單的還包括普拉多（Martin Prado）、捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、瑞多（JT Riddle）、赫南德茲（Eleiser Hernandez）及史崔利（Dan Straily）。

2005年首度有台灣球員進入大聯盟開季名單，2008年起連續10年在大聯盟開季看得到台將，陳偉殷轉戰美職後幾乎「獨挑大樑」。今年台灣雖有7名球員參與大聯盟春訓，且追平歷來紀錄，但都已陸續被下放，陳偉殷則是被放進傷兵名單，大聯盟開季確定沒有台灣球員。

大聯盟陳偉殷馬林魚

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