陳偉殷進度跨大步 期待五月天再出發

各隊春訓接近尾聲，大聯盟的2018球季本周就要火熱開打，許多球星磨刀霍霍、準備大顯身手之際，隨著張育成、李振昌、曾仁和、胡智為、林子偉相繼被下放，以及陳偉殷確定傷兵名單開季，宣告開季的大聯盟戰場將沒有台灣球員的身影，彷彿少了點什麼熟悉的味兒。

而空缺的那些味道，正等著陳偉殷的復出來填補其中一部分，身為旅美球員的「薪一哥」，陳偉殷的復健進度備受期待，馬林魚也冀望他重拾過去金鶯時期的王牌身手，對球隊做出貢獻。

經過充份的休養和調整之後，陳偉殷對今年球季充滿信心。 聯合報系資料照片 分享 facebook

陳偉殷三月上旬首度牛棚練投，這禮拜也第一次進行打擊練習，逐漸習慣面對打者的「感覺」，這是需要按部就班、慢慢培養與累積的，不能操之過急，16球的打擊練習或許微不足道，但對陳偉殷是一大吉兆，從賽後受訪的展露笑顏便可明白他有多振奮。

尤其陳偉殷沒有過去一直困擾他的「不舒服」感覺，也讓球團正向看待，總教練馬丁利（Don Mattingly）表示：「我持樂觀態度，好像跨越某些障礙似的，倘若發展方向都維持在軌道上，我們可說是希望無窮。」，不過不同於陳偉殷自認五月可歸隊，馬丁利顯得保守，不預設時程表。

去年回顧─驚鴻一瞥的七局無安打

陳偉殷去年先發5場後就因傷脫離戰線，採注射治療方式對付手肘傷勢，九月份才從牛棚復出，整季僅出賽9場，是旅美以來單季最少出賽的一場，代表作是4月18日對水手的7局無安打，拿下2017球季的第2勝，也是最後一勝；所幸歸隊的4戰僅有1場失分，合計6局失1分，有5次三振、沒有保送，昔日強投架式猶在。

陳偉殷去年球季大多數間都在治療傷勢，但復出的幾場還是有不錯的表現。 美聯社資料照片 分享 facebook

整季成績：9出賽，2勝1敗，防禦率3.83，33局25安、25三振、9保送

除了直球以外，陳偉殷上季變化球種的球速都呈現退化趨勢（與2016球季相比），雖然直球仍有90.9英里（約146.3公里），但還是低於生涯均速，球速的下降也導致球威、壓制性不若以往，另外值得留心的是，陳偉殷的滑球使用量大幅減少，去年僅有8.7%（生涯則是15.1%），將球投進好球帶的比例（47.2%）也是菜鳥年以來新低，這些面向都是陳偉殷去年球季比較需要注意的數據，雖然樣本數略小，亦有一定的參考價值。

本季展望─恢復健康為首要之務

身為馬林魚陣中最高薪的投手，自然會被放大檢視，鉅額合約在身，不只處境尷尬，同時也是大刀闊斧、重整球隊的高層「下手」對象，不過陳偉殷現在交易價值趨近於零，需要等到歸隊投出成績後，球團才有將他當成籌碼的本錢。

一個冬天過後，馬林魚的戰力流失可觀，快腿高登（Dee Gordon）和「外野三本柱」史丹頓（Giancarlo Stanton）、歐蘇納（Marcell Ozuna）及葉力奇（Christian Yelich）都已「另謀高就」，隊友給予陳偉殷的火力支援和守備今非昔比，變數相當大。

馬林魚打線好手跑光光，新秀布林森在春訓雖然三振多但打得還不錯，陳偉殷未來要靠他幫忙多打些分數。 美聯社 分享 facebook

根據Baseball Reference的預測，陳偉殷本季成績會是4勝4敗、防禦率4.34；RotoChamp則是估算6勝6敗、防禦率4.24。但當前最重要的是儘早恢復健康，穩定出賽，畢竟對於運動選手而言，再多的實力或潛力，一旦失去健康、無法固定上場發揮，就全是一場空。

如同陳偉殷受訪所說的：「這段時間都感覺很好，好像回到以前的感覺和節奏，希望一天一天能更好。」，這無疑是他的最大目標，也是台灣棒球迷共同的心聲。