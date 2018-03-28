親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

陳偉殷進度跨大步 期待五月天再出發

2018-03-28 07:00陳志強

各隊春訓接近尾聲，大聯盟的2018球季本周就要火熱開打，許多球星磨刀霍霍、準備大顯身手之際，隨著張育成、李振昌、曾仁和、胡智為、林子偉相繼被下放，以及陳偉殷確定傷兵名單開季，宣告開季的大聯盟戰場將沒有台灣球員的身影，彷彿少了點什麼熟悉的味兒。

而空缺的那些味道，正等著陳偉殷的復出來填補其中一部分，身為旅美球員的「薪一哥」，陳偉殷的復健進度備受期待，馬林魚也冀望他重拾過去金鶯時期的王牌身手，對球隊做出貢獻。

經過充份的休養和調整之後，陳偉殷對今年球季充滿信心。 聯合報系資料照片
經過充份的休養和調整之後，陳偉殷對今年球季充滿信心。 聯合報系資料照片
分享

陳偉殷三月上旬首度牛棚練投，這禮拜也第一次進行打擊練習，逐漸習慣面對打者的「感覺」，這是需要按部就班、慢慢培養與累積的，不能操之過急，16球的打擊練習或許微不足道，但對陳偉殷是一大吉兆，從賽後受訪的展露笑顏便可明白他有多振奮。

尤其陳偉殷沒有過去一直困擾他的「不舒服」感覺，也讓球團正向看待，總教練馬丁利（Don Mattingly）表示：「我持樂觀態度，好像跨越某些障礙似的，倘若發展方向都維持在軌道上，我們可說是希望無窮。」，不過不同於陳偉殷自認五月可歸隊，馬丁利顯得保守，不預設時程表。

去年回顧─驚鴻一瞥的七局無安打

陳偉殷去年先發5場後就因傷脫離戰線，採注射治療方式對付手肘傷勢，九月份才從牛棚復出，整季僅出賽9場，是旅美以來單季最少出賽的一場，代表作是4月18日對水手的7局無安打，拿下2017球季的第2勝，也是最後一勝；所幸歸隊的4戰僅有1場失分，合計6局失1分，有5次三振、沒有保送，昔日強投架式猶在。

陳偉殷去年球季大多數間都在治療傷勢，但復出的幾場還是有不錯的表現。 美聯社資料照...
陳偉殷去年球季大多數間都在治療傷勢，但復出的幾場還是有不錯的表現。 美聯社資料照片
分享

整季成績：9出賽，2勝1敗，防禦率3.83，33局25安、25三振、9保送

除了直球以外，陳偉殷上季變化球種的球速都呈現退化趨勢（與2016球季相比），雖然直球仍有90.9英里（約146.3公里），但還是低於生涯均速，球速的下降也導致球威、壓制性不若以往，另外值得留心的是，陳偉殷的滑球使用量大幅減少，去年僅有8.7%（生涯則是15.1%），將球投進好球帶的比例（47.2%）也是菜鳥年以來新低，這些面向都是陳偉殷去年球季比較需要注意的數據，雖然樣本數略小，亦有一定的參考價值。

本季展望─恢復健康為首要之務

身為馬林魚陣中最高薪的投手，自然會被放大檢視，鉅額合約在身，不只處境尷尬，同時也是大刀闊斧、重整球隊的高層「下手」對象，不過陳偉殷現在交易價值趨近於零，需要等到歸隊投出成績後，球團才有將他當成籌碼的本錢。

一個冬天過後，馬林魚的戰力流失可觀，快腿高登（Dee Gordon）和「外野三本柱」史丹頓（Giancarlo Stanton）、歐蘇納（Marcell Ozuna）及葉力奇（Christian Yelich）都已「另謀高就」，隊友給予陳偉殷的火力支援和守備今非昔比，變數相當大。

馬林魚打線好手跑光光，新秀布林森在春訓雖然三振多但打得還不錯，陳偉殷未來要靠他幫...
馬林魚打線好手跑光光，新秀布林森在春訓雖然三振多但打得還不錯，陳偉殷未來要靠他幫忙多打些分數。 美聯社
分享

根據Baseball Reference的預測，陳偉殷本季成績會是4勝4敗、防禦率4.34；RotoChamp則是估算6勝6敗、防禦率4.24。但當前最重要的是儘早恢復健康，穩定出賽，畢竟對於運動選手而言，再多的實力或潛力，一旦失去健康、無法固定上場發揮，就全是一場空。

如同陳偉殷受訪所說的：「這段時間都感覺很好，好像回到以前的感覺和節奏，希望一天一天能更好。」，這無疑是他的最大目標，也是台灣棒球迷共同的心聲。

復健

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。

相關新聞

奪冠不成反當冤大頭 紅襪、道奇各背一身債

2018-03-27 07:00

做榜樣給大谷看 平野佳壽、牧田和久熱機完畢

2018-03-27 07:00

MLB／打者大谷連兩場敲安 李察茲投天使開幕戰

2018-03-27 13:37

MLB／希望有自己的家 運動家有意買屋崙體育館

2018-03-27 18:41

MLB／團隊薪資紅襪第1 洋基瘦身後近26年最低

2018-03-27 11:35

MLB／春訓最終戰3局失2分 達比修有活力十足

2018-03-27 10:33

MLB／冤獄坐牢23年終洗白 白襪溫馨回聘老員工

2018-03-27 10:19

MLB／遊騎兵小聯盟約簽回柯隆 可能一場限定

2018-03-27 09:01

MLB／洋基柏德右腳踝開刀 缺席6到8周

2018-03-27 08:18

MLB／陳偉殷春訓投16球 回歸有信心

2018-03-27 01:13

從春訓球員表現 看大聯盟開季5大焦點

2018-03-22 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

鈴木一朗風光回歸 水手拚季後賽就在今年

2018-03-21 07:00

日籍打者赴美困難重重 大谷創春訓最爛紀錄

2018-03-19 07:00

守備佈陣次數開始減少 球隊開發新防守戰術

2018-03-16 07:00

大谷搶風采又強佔DH 普荷斯恐不是滋味

2018-03-14 07:00

傳承王牌火炬 雙城的前後任桑塔納

2018-03-13 07:00

手握一票球星 菜鳥教頭馬丁尼茲能帶國民突圍？

2018-03-13 07:00

大聯盟投手新顯學 曲球讓大谷一籌莫展

2018-03-12 07:00

輕速度、重長打 開路先鋒性質大轉變

2018-03-09 07:00

再演偶數年奇蹟？ 巨人準備好了

2018-03-08 07:00

球員養成長期穩定 紅雀是奪冠最大黑馬

2018-03-06 07:00

大谷使用說明書 決定索夏20年執教命運

2018-03-06 07:00

破紀錄卻沒工作 悲情穆斯塔卡斯只能大降價求售

2018-03-02 07:00

NHL拒讓球員參與冬奧 2020大聯盟必定不放行

2018-03-01 16:26

馬丁尼茲扮演老爹角色 紅襪打線大加分

2018-03-01 07:00

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01

譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月

2017-05-10 07:00
看更多

熱門文章

SBL／達欣布拉禁賽事件 該裁判終身禁吹超籃

2018-03-27 17:12

G聯盟／場上昏厥 發展聯盟球員急救兩天仍離世

2018-03-27 09:01

NBA／季後賽必帶庫克？ 勇士老闆：會做出取捨

2018-03-27 12:06

NBA／西蒙斯超越艾佛森 打破76人隊史菜鳥紀錄

2018-03-27 15:55

NBA／狀元佛爾茲歸隊10分8助攻 76人碎金雙喜

2018-03-27 09:44

NBA／少柯瑞不擔憂 柯爾：勇士能戰無不勝

2018-03-27 10:50

NBA／客場射日收4連勝 塞爾蒂克再傳傷兵

2018-03-27 15:50

NBA／困難的一季 林書豪前隊友洛培茲面臨調整

2018-03-27 15:44

NBA／活塞贏球保生機 湖人季後賽夢碎

2018-03-27 10:32

MLB／團隊薪資紅襪第1 洋基瘦身後近26年最低

2018-03-27 11:35

G聯盟／目睹厄普蕭憾事 籃網多伊爾以為是受傷

2018-03-27 11:33

MLB／打者大谷連兩場敲安 李察茲投天使開幕戰

2018-03-27 13:37

MLB／冤獄坐牢23年終洗白 白襪溫馨回聘老員工

2018-03-27 10:19

NBA／灰狼爆冷敗給灰熊 下滑至西區第八

2018-03-27 12:31

SBL／裁判出錯仍禁賽 達欣罰款不交籃協做公益

2018-03-27 18:44

NBA／單周最佳球員 詹姆斯、艾德里奇強勢獲選

2018-03-27 10:55

NBA／巫師急需止敗 沃爾歸隊期仍是未知數

2018-03-27 15:52

NBA／黃蜂華克延長賽挺身 季後賽得自助人助

2018-03-27 12:45

中職觀察眼／防禦率偏高 猿隊3洋投不耐操？

2018-03-27 22:29

JHBL／普門冠軍學姊當激勵 七賢想拚4強

2018-03-27 16:17

NBA／不聽球爸的話 球哥鮑爾紋人生第一個刺青

2018-03-27 15:34

中職／張正偉攜蔣智賢開轟 悍將開幕戰打爆猿

2018-03-27 22:45

MLB／遊騎兵小聯盟約簽回柯隆 可能一場限定

2018-03-27 09:01

中職／林智勝二軍首戰代打掛零 對悍將吞下大敗

2018-03-27 20:52

中職／悍將卡彈 克魯茲有自信打線會變好

2018-03-27 18:32

中職／悍將休息室大改造 胡金龍：不輸大聯盟

2018-03-27 19:04

MLB／洋基柏德右腳踝開刀 缺席6到8周

2018-03-27 08:18

中職／張正偉改打第5棒 葉君璋：想得分

2018-03-27 19:21

足球／陳柏良進1球勝星國 中華男足主場6連勝

2018-03-27 22:02

MLB／春訓最終戰3局失2分 達比修有活力十足

2018-03-27 10:33

中職／花花蔣砲聯袂開轟 葉君璋考慮保留連線

2018-03-27 23:29

SBL／史無前例補賽 裕隆退璞園登例行賽龍頭

2018-03-27 19:58

圖輯／中職富邦悍將張正偉、蔣智賢背靠背全壘打

2018-03-27 20:08

中職／悍將陳仕朋扛第3戰先發 想證明有競爭力

2018-03-27 19:24

SBL／不到1小時完賽 簡浩：怕回家塞車

2018-03-28 00:07

中職／象獅首戰新洋投登板 萊福力對決羅里奇

2018-03-27 16:53

MLB／希望有自己的家 運動家有意買屋崙體育館

2018-03-27 18:41

中職／開幕戰花花開轟 修理去年「總冠軍」

2018-03-28 00:03

中職／富邦新莊主場開幕戰 蔡明忠陳金鋒開球

2018-03-27 19:16

足球／中華男足重用沈子貴 懷特：表現超齡水準

2018-03-27 22:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top