MLB／冤獄坐牢23年終洗白 白襪溫馨回聘老員工

2018-03-27 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



4月6日的白襪主場開幕戰當天，柯爾曼（Nevest Coleman）恐怕是唯一希望下雨的人，「這樣的話我就可以上場去拉起帆布，把自己弄得濕濕的，然後把場地遮蔽好。」柯爾曼因冤獄坐牢23年，入獄前就是白襪工作人員，如今再度回到工作崗位。

49歲的柯爾曼在1994年被控控涉及一級謀殺加性侵而入監服刑，直到去年初因DNA重新鑑定，洗刷他的清白，雖然在這個月終於收到無罪證明書，但人生精華時期都在牢獄中度過，他決定控告市政府及當年偵訊的員警。

入獄前，柯爾曼是柯明斯基球場（Comiskey Park）的工作人員，負責拉帆布與整理場地，如今球場已改名為保證稅率球場（Guaranteed Rate Field），出獄後他希望能繼續為白襪工作。

經過柯爾曼的牧師的介紹，柯爾曼獲得面試機會，白襪也很快歡迎他回來，球團表示，「很高興在柯爾曼身上，正義終於得以實現。」

當年的好友波伊（Jerry Powe）如今成為柯爾曼的主管，他說，「柯爾曼絕對符合資格，他之前就很熟悉這些工作，現在也沒問題。」當年工作人員中，僅剩波伊與史密斯（Harry Smith）如今還在球隊，兩人也一起歡迎他回來。

柯爾曼表示，「他們沒有必要聘用我，我很感謝白襪給我機會回來工作，看到波伊跟史密斯站在那邊歡迎的時候，我真的很驚喜，這感覺很棒，回到場上走走，看看場地如何，很多事都跟23年前不同了，完全兩樣。」

過去柯爾曼熟悉的傑克森（Bo Jackson）、「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）、「巨怪」強森（Randy Johnson）以及一度從NBA改打MLB的喬丹（Michael Jordan），如今都已退休，球場也多了外野大螢幕及場外的安檢門。

柯爾曼表示，「被關起來的時候，我很憤怒也很難過，但當我出來了，我知道自己不能把這些憤怒帶回生活中，如果我繼續保持悲觀情緒，我附近的人也會受到影響，是時候過自己的生活了，我現在有兒子、女兒、三個孫女，還有兄弟姐妹，不需要讓他們因為我而變得悲慘。」