親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

每日一蘋果降血脂！台大營養講師這樣吃 4個月甩17公斤

希臘版麻醉風暴：侵蝕國本的諾華藥廠行賄案

MLB／冤獄坐牢23年終洗白 白襪溫馨回聘老員工

2018-03-27 10:19聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

4月6日的白襪主場開幕戰當天，柯爾曼（Nevest Coleman）恐怕是唯一希望下雨的人，「這樣的話我就可以上場去拉起帆布，把自己弄得濕濕的，然後把場地遮蔽好。」柯爾曼因冤獄坐牢23年，入獄前就是白襪工作人員，如今再度回到工作崗位。

49歲的柯爾曼在1994年被控控涉及一級謀殺加性侵而入監服刑，直到去年初因DNA重新鑑定，洗刷他的清白，雖然在這個月終於收到無罪證明書，但人生精華時期都在牢獄中度過，他決定控告市政府及當年偵訊的員警。

入獄前，柯爾曼是柯明斯基球場（Comiskey Park）的工作人員，負責拉帆布與整理場地，如今球場已改名為保證稅率球場（Guaranteed Rate Field），出獄後他希望能繼續為白襪工作。

經過柯爾曼的牧師的介紹，柯爾曼獲得面試機會，白襪也很快歡迎他回來，球團表示，「很高興在柯爾曼身上，正義終於得以實現。」

當年的好友波伊（Jerry Powe）如今成為柯爾曼的主管，他說，「柯爾曼絕對符合資格，他之前就很熟悉這些工作，現在也沒問題。」當年工作人員中，僅剩波伊與史密斯（Harry Smith）如今還在球隊，兩人也一起歡迎他回來。

柯爾曼表示，「他們沒有必要聘用我，我很感謝白襪給我機會回來工作，看到波伊跟史密斯站在那邊歡迎的時候，我真的很驚喜，這感覺很棒，回到場上走走，看看場地如何，很多事都跟23年前不同了，完全兩樣。」

過去柯爾曼熟悉的傑克森（Bo Jackson）、「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）、「巨怪」強森（Randy Johnson）以及一度從NBA改打MLB的喬丹（Michael Jordan），如今都已退休，球場也多了外野大螢幕及場外的安檢門。

柯爾曼表示，「被關起來的時候，我很憤怒也很難過，但當我出來了，我知道自己不能把這些憤怒帶回生活中，如果我繼續保持悲觀情緒，我附近的人也會受到影響，是時候過自己的生活了，我現在有兒子、女兒、三個孫女，還有兄弟姐妹，不需要讓他們因為我而變得悲慘。」

柯爾白襪喬丹

相關新聞

做榜樣給大谷看 平野佳壽、牧田和久熱機完畢

2018-03-27 07:00

奪冠不成反當冤大頭 紅襪、道奇各背一身債

2018-03-27 07:00

MLB／遊騎兵小聯盟約簽回柯隆 可能一場限定

2018-03-27 09:01

MLB／陳偉殷春訓投16球 回歸有信心

2018-03-27 01:13

MLB／洋基柏德右腳踝開刀 缺席6到8周

2018-03-27 08:18

MLB／一朗7年待3隊 投手菲爾普斯一路相伴

2018-03-26 19:58

MLB╱大谷翔平春訓差強人意 球探認為還欠火候

2018-03-26 17:39

MLB／對大谷有何看法？ 普侯斯：讓人很興奮

2018-03-26 17:07

MLB／看大谷翔平就挨轟 前田健太不敢再對到眼

2018-03-26 13:09

MLB／辛德賈德火球 4球路居近2年先發投手最快

2018-03-26 11:47

MLB／首度對打者練投 陳偉殷狀況近兩年最佳

2018-03-26 10:59

MLB／費城人搶工具人 簽史上未打大聯盟最大約

2018-03-26 08:54

MLB／金布洛爾春訓首登板 普萊斯健康迎開季

2018-03-26 08:19

從春訓球員表現 看大聯盟開季5大焦點

2018-03-22 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

鈴木一朗風光回歸 水手拚季後賽就在今年

2018-03-21 07:00

日籍打者赴美困難重重 大谷創春訓最爛紀錄

2018-03-19 07:00

守備佈陣次數開始減少 球隊開發新防守戰術

2018-03-16 07:00

大谷搶風采又強佔DH 普荷斯恐不是滋味

2018-03-14 07:00

傳承王牌火炬 雙城的前後任桑塔納

2018-03-13 07:00

手握一票球星 菜鳥教頭馬丁尼茲能帶國民突圍？

2018-03-13 07:00

大聯盟投手新顯學 曲球讓大谷一籌莫展

2018-03-12 07:00

輕速度、重長打 開路先鋒性質大轉變

2018-03-09 07:00

再演偶數年奇蹟？ 巨人準備好了

2018-03-08 07:00

球員養成長期穩定 紅雀是奪冠最大黑馬

2018-03-06 07:00

大谷使用說明書 決定索夏20年執教命運

2018-03-06 07:00

破紀錄卻沒工作 悲情穆斯塔卡斯只能大降價求售

2018-03-02 07:00

NHL拒讓球員參與冬奧 2020大聯盟必定不放行

2018-03-01 16:26

馬丁尼茲扮演老爹角色 紅襪打線大加分

2018-03-01 07:00

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01

譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月

2017-05-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／新秀三分球排行榜 米契爾超越柯瑞

2018-03-26 18:10

NBA／缺席季後賽首輪？ 柯瑞：希望教練是錯的

2018-03-26 09:01

NBA／後悔背後推人 透納願幫雷霆菜鳥繳罰款

2018-03-26 18:00

NBA／四巨頭再度缺陣 勇士主場慘遭爵士痛擊

2018-03-26 12:26

NBA／火箭續升空 哈登大三元率隊本季第60勝

2018-03-26 11:00

G聯盟／駭人一幕 球員場上對抗倒地傳命危

2018-03-26 14:03

NBA／從谷底翻身 76人鎖定季後賽資格

2018-03-26 17:48

MLB／首度對打者練投 陳偉殷狀況近兩年最佳

2018-03-26 10:59

NBA／里拉德連續罰進60球 創拓荒者隊史紀錄

2018-03-26 18:20

MLB／看大谷翔平就挨轟 前田健太不敢再對到眼

2018-03-26 13:09

奪冠不成反當冤大頭 紅襪、道奇各背一身債

2018-03-27 07:00

NBA／洛齊爾兩項數據創新高 綠衫軍3連勝

2018-03-26 13:30

日職／陽岱鋼確定開幕戰先發 隊史台將第1人

2018-03-26 20:47

NBA／威廉斯第四節殺手 暴龍慘遭快艇逆轉

2018-03-26 15:39

MLB／辛德賈德火球 4球路居近2年先發投手最快

2018-03-26 11:47

做榜樣給大谷看 平野佳壽、牧田和久熱機完畢

2018-03-27 07:00

中職／期間限定 彩香加入LamiGirls

2018-03-26 17:41

MLB╱大谷翔平春訓差強人意 球探認為還欠火候

2018-03-26 17:39

中職／悍將、猿隊回鍋洋投對決 伍鐸戰尼克斯

2018-03-26 16:52

MLB／一朗7年待3隊 投手菲爾普斯一路相伴

2018-03-26 19:58

NBA╱ 湖人藍道護友天性 造就場上成「打手」

2018-03-26 17:37

MLB／對大谷有何看法？ 普侯斯：讓人很興奮

2018-03-26 17:07

NBA／柯瑞乖乖復健 想證明教頭錯了

2018-03-27 01:13

中職／天母4月6日開幕戰 獅吼應援T恤免錢啦

2018-03-26 17:17

G聯盟／場上昏厥 發展聯盟球員急救兩天仍離世

2018-03-27 09:01

活塞本季三大憾事 讓佐盟主更憂鬱了

2018-03-27 07:00

韓職／英雄隊洋投玩弄老隊友 球團提出警告

2018-03-26 19:54

中職／全富武莊開幕戰 董事長蔡明忠攜陳金鋒開球

2018-03-26 16:02

中職／悍將想拚冠軍 抗猿功力必須提升

2018-03-26 19:55

中職／悍將去年開幕戰滿場 新莊本季首戰預售票破6千

2018-03-26 15:42

韓職／王維中先發賽事 最快4月轉播

2018-03-27 01:13

新莊棒球場將接軌5G 打造多視角體驗

2018-03-26 22:05

中職／伍鐸換球衣 能助悍將克服「恐猿症」？

2018-03-27 01:13

WSBL／不願再打逆轉球 電信教頭怒吼：我不想輸！

2018-03-26 20:44

NCAA男籃／黑馬羅耀拉大 球風無私絕非僥倖

2018-03-26 15:37

MLB／陳偉殷春訓投16球 回歸有信心

2018-03-27 01:13

NCAA男籃／氣走杜克 堪薩斯挺進4強

2018-03-26 15:29

NBA／狀元佛爾茲歸隊10分8助攻 76人碎金雙喜

2018-03-27 09:44

MLB／遊騎兵小聯盟約簽回柯隆 可能一場限定

2018-03-27 09:01

影／協同中學盧薇亘 獲選最年輕輪滑花式角標國手

2018-03-26 20:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top