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做榜樣給大谷看 平野佳壽、牧田和久熱機完畢

2018-03-27 07:00福耳

離美國大聯盟開幕只剩下沒多久的時間，不僅是日本，甚至於是全世界的體育媒體都把其中一大部分的焦點放在大谷翔平身上，但去年季後揮別日職挑戰美國的可不只大谷一人，還有平野佳壽及牧田和久兩人，平野及牧田兩人與大谷一樣，都曾入選過侍Japan國家代表隊，在職棒資歷上來說算是大谷的前輩，兩人在去年毅然決定離開日本，一圓大聯盟夢，由於大谷的吸睛能力太強，因此兩人並沒有引起太多媒體的關注，不過兩人在熱身賽的表現卻是要遠比大谷好得多。

從日職來挑戰大聯盟的平野佳壽(左)和牧田和久(右)表現都相當不錯，只可惜媒體焦點...
從日職來挑戰大聯盟的平野佳壽(左)和牧田和久(右)表現都相當不錯，只可惜媒體焦點全在大谷翔平身上。 美聯社
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34歲的平野在05年以希望入團名額加入歐力士，新人年就以先發出賽24場，投了172局，拿下7勝11敗的成績，並且獲得監督推薦而進入明星賽，隔年同樣也投了超過170局，交出8勝13敗的表現，對於當時的歐力士，平野可說是先發輪值中相當重要的一員，但08年動了右肘手術，09年復出先發表現不佳，在10年轉為中繼，從此投出另一片天，13年更是成為球隊的守護神，在11年及14年球季分別以刷新當時洋聯的中繼點及救援成功紀錄，奪得中繼王及救援王，也因此兩度獲頒洋聯特別表彰，在他轉任後援的8個球季，總計有139個中繼點及156次救援成功，是隊史及洋聯近年來代表性的強力救援投手之一。

響尾蛇終結者爭奪戰目前暫由布萊德利佔上風，不過平野佳壽表現越來越穩，仍有機會在球...
響尾蛇終結者爭奪戰目前暫由布萊德利佔上風，不過平野佳壽表現越來越穩，仍有機會在球季中搶下守護神工作。 美聯社
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平野在16年季後入選第4屆WBC的日本代表隊，這是他進職棒後首次披上國家隊的戰袍，最終奪得銅牌，算是圓了一個夢，在去年季後，他宣布挑戰大聯盟，加入亞利桑那響尾蛇，朝另一個夢想前進。在響尾蛇，他一樣擔任最熟悉的後援工作，從2月底開始在熱身賽中登板，至今已出賽8場，0勝1敗6.75防禦率的成績看起來並不起眼，但進入3月後的6場比賽，WHIP只有0.67，比起2月的2.50進步很多，尤其是23日面對印地安人的比賽，連續3振對方的3、4、5棒打者，看起來經過多場比賽後，平野對於大聯盟的比賽模式以及用球已逐漸適應，只不過在3月所掉的3分都是被打陽春全壘打造成的，要如何降低被轟的頻率或許是平野之後要注意的。

近年來憑藉著潛水艇式投法，總是能在日本國家隊有一席之地的牧田，挑戰大聯盟後，加入聖地牙哥教士，特殊的投球方式，加上令球評驚訝的將近50公里速差的球種，在美國仍收到一定的效果。3月在熱身賽初登板，目前出賽8場，每場投1局，成績是2勝1救援成功、4.50防禦率，期間還曾連4場無失分，直到24日面對紅人才再度失分，但總計WHIP也才1.25，另外，值得注意的是牧田在8局中就投出10次三振，與在日職平均約2局才1次三振的比率高出許多，顯現在短局數中，他的投球方式及球種，對於大聯盟許多強力揮棒的打者，還是有不錯的壓制能力。

牧田和久有兩屆經典賽的經驗，憑藉著他的潛水艇式投法和教士寬廣的球場，可以期待他會...
牧田和久有兩屆經典賽的經驗，憑藉著他的潛水艇式投法和教士寬廣的球場，可以期待他會成為教士牛棚的重要戰力。 歐新社資料照片
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對於平野及牧田來說，在熱身賽的表現都給予教練團很大的信心，也增加了自己在開季名單內的機會，甚至連大聯盟官網都開始注意到他們，在媒體一窩蜂地追逐大谷之時，或許這兩位前輩才是真正能交出實質表現的日本球員。

大谷翔平牧田和久

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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