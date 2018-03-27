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奪冠不成反當冤大頭 紅襪、道奇各背一身債

2018-03-27 07:00tyruschen

大聯盟不像其他三大北美職業運動有硬性的薪資上限，雖然在1997年開始導入豪華稅制度，但財大氣粗的洋基、紅襪道奇等球隊根本沒把這點「小錢」放在眼裡。尤其是一直被戲稱為「邪惡帝國」的洋基，自豪華稅開始實施以來，他們從沒有一年不必上繳，繳的稅甚至還累積到將近3.3億美金這樣瘋狂的天文數字。。

不過在過世的大老闆喬治˙史坦布納（George Steinbrenner）交棒給兒子豪爾（Hal Steinbrenner）接手後，他一改乃父過去一擲千金的作風。再加上道奇迎來有魔術強森（Magic Johnson）加入的古根漢棒球管理集團（Guggenheim Baseball Management）這個「富爸爸」之後，隨即又跟時代華納電視公司簽下高達83.5億美元的天價轉播合約。終於在2014年，「西魔」道奇一舉將「東邪」洋基從連霸15年的團隊薪資最高球隊寶座拉下馬。

然而「好景不常」，今年這項榮耀又被當年為世仇洋基冠上「邪惡帝國」封號，事實卻證明他們也自己是五十步笑百步的紅襪給奪走。根據球員薪資網站spotrac的統計，紅襪在簽下他們夢寐以求的巨砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）後，團隊薪資已來到穩坐第一的2.35億美元——改走「儉約」路線的洋基反而掉到第七，除了輸給道奇外，甚至還落居巨人、小熊、國民、天使之後。

紅襪以5年1億1000萬美元的超高合約簽下馬丁尼茲，實在是有相當高的風險。 美聯...
紅襪以5年1億1000萬美元的超高合約簽下馬丁尼茲，實在是有相當高的風險。 美聯社
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然而樹大必有枯枝，這些豪門球隊在砸錢毫不手軟的同時，不幸撞上「薪水小偷」的風險自然也隨之大為增加。最為人所「津津樂道」的例子莫過於前洋基投手帕瓦諾（Carl Pavano）。他簽下在當時算是相當高薪的4年3995萬美元合約後，才投兩個月就大小傷接連不斷，甚至還隱瞞自己車禍肇事受傷。到後來連穆西納（Mike Mussina）都看不下去跳出來指責這位隊友。最後結算，帕瓦諾只投了145.2局、防禦率5.00，跟得到一個「痛痛人」（Painvano）的新綽號。更令洋基迷恨得牙癢癢的是，帕瓦諾在紐約明明像一團爛泥扶不上牆，一轉往雙城卻又立刻生龍活虎，投出17勝11敗的好成績。

帕瓦諾在洋基坐領高薪卻沒出來投幾場，同一時期王建民卻操得半死，讓球迷都看不下去。...
帕瓦諾在洋基坐領高薪卻沒出來投幾場，同一時期王建民卻操得半死，讓球迷都看不下去。 歐新社資料照片
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而道奇跟紅襪在接下最貴球隊這個榮銜的同時，也當仁不讓立馬成為最新的冤大頭。數據分析網站Fangraph最近剛公佈新球季花最多冤枉錢（dead money）的球隊，前兩名捨我其誰——正是紅襪跟道奇，而且金額之高（3020萬及2750萬）也讓其他球隊瞠乎其後。

道奇的災情還不只如此，因為他們去年更足足有4740萬白花花的美元都宛如丟進泛太平洋裡一去不回。其中有將近一半的金額是由前明星外野手克勞佛（Carl Crawford）所笑納。最妙的是，簽下克勞佛的始作俑者其實是紅襪。他們在2010年冬天以7年1.42億的天價拿下這位當時看起來能跑能打能守的全方位明星球員。但在克勞佛第一年成績完全走樣（OPS只有.694），隔年又因傷錯過大半球季後，紅襪當機立斷決定立刻送走這個燙手山芋，這一年才剛換上富爸爸老闆的道奇就成為他們「抓交替」的最佳對象。

克勞佛去年早就無球可打，但還是照樣從道奇領取2100萬美金的薪水。 歐新社資料照...
克勞佛去年早就無球可打，但還是照樣從道奇領取2100萬美金的薪水。 歐新社資料照片
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紅襪在8月將克勞佛跟另兩個賠錢貨——一壘手岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）及後來以在休息室「吃雞」外加暢飲啤酒聞名的投手貝基特（Josh Beckett）打包送往洛杉磯。克勞佛在轉隊後還大罵波士頓這地方「有毒」，但對道奇球迷來說，真正「荼毒」他們的其實是這位球技已走下坡卻還有長達五年一億多合約在身的外野手。道奇隊在忍受他打打停停四年後終於忍無可忍，儘管還剩3500萬的薪水得支付，仍毅然決然地叫克勞佛走人。

就在波士頓球迷為送走這群賠錢貨而竊喜的同時，四年前曾經讓他們氣到抽筋的球隊高層卻又出手了。這次紅襪簽下的是來自舊金山的明星三壘手山多瓦（Pablo Sandoval）。在拿到5年9000萬的合約後，這頭「胖熊貓」的表現之悽慘跟他迅速增加的體重完全成正比。紅襪又一次當機立斷，不到兩年半後就決定跟這位OPS只有.646的癡肥三壘手說再見。但不同的是，這回不再有四年前道奇那樣的「火山孝子」可以依樣畫葫蘆了。紅襪只好摸摸鼻子認賠釋出，但山多瓦今明兩年合計4166萬的「飼料費」仍得照付。最慘的是還得眼看這頭熊貓重回舊金山領雙薪（雖然是底薪），獲得老東家巨人給他另一次東山再起贏回三壘先發位置的機會，而且從他現階段春訓OPS高達.914的表現來看可能性還不小。

功夫熊貓山多瓦的攻守表現實在讓紅襪高層嚇到吃手手，當機立斷認賠殺出。 歐新社資料...
功夫熊貓山多瓦的攻守表現實在讓紅襪高層嚇到吃手手，當機立斷認賠殺出。 歐新社資料照片
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俗話說：「沒那個屁股，就別吃那瀉藥。」反過來說，紅襪、道奇之所以「勇於嘗試錯誤」，正是因為他們有足以承受這些「沉沒成本」的「屁股」。但不可忽視的是，近三季奪冠的非但不是這些豪門球隊，而且去年冠軍太空人薪資僅排名全大聯盟第18，前年小熊則是第14，大前年皇家也不過是第16名。隨著評估球員能力的技術一日千里，各隊不斷摸索、尋找出新的建構球隊策略及奪冠方程式。「與其砸一千萬簽一名好球員，不如花一百萬買一套好分析系統」的時代已然來臨，即使是紅襪、道奇這些大城市球隊都必須善於利用這些資源，才不會一再為爭冠之路功虧一簣而飲恨。

道奇紅襪功夫熊貓

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

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