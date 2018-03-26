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MLB／鈴木一朗7年待3隊 投手菲爾普斯一路相伴

2018-03-26 19:58聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

鈴木一朗。 美聯社
鈴木一朗。 美聯社
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準名人堂球星鈴木一朗這7年間待了3支球隊，沒想到竟有一位球員始終在側，那就是投手菲爾普斯（David Phelps），從鈴木一朗前往洋基、馬林魚隊，到現在鳳還巢回去水手隊，菲爾普斯都和他在同個球員休息室。

鈴木一朗2012年被水手交易到洋基，當時，菲爾普斯還只是剛上大聯盟的菜鳥，兩人在洋基共度3年時光，2014年12月，他被洋基當做交易籌碼送往馬林魚，一個半月後，馬林魚宣布從自由市場簽下鈴木一朗。

當了2年多的馬林魚隊友後，菲爾普斯去年季中被球團出清轉送到水手，沒想到他和鈴木一朗只分開短短半年，今年球季開始前他們再度於球員休息室重逢，當天，兩人雖然只互相點個頭，但一切盡在不言中。

菲爾普斯尊敬地說，「我很開心不管鈴木一朗到哪都可以追隨著他。」一朗則客氣回應，「如果以順序來看，是我跟在他後面。」

可惜的是，菲爾普斯今年大概無法把握住機會和鈴木一朗同場出賽，他已經確定要動韌帶重建手術（Tommy John），本賽季報銷。

菲爾普斯表示，自己很幸運在大聯盟的每一年都和鈴木一朗一起打球，前幾個月，他被水手總教練瑟維斯（Scott Servais）叫進辦公室，問他對一朗的看法，「我跟總教練說，他很專業而且能幫助球隊贏球。」不過，菲爾普斯沒有邀功，反而認為球團應該早就做好決定，只是尋求支持。

和鈴木一朗差距13歲的菲爾普斯說，「我對他真很抱持非常大的敬意，很難用言語形容，我很幸運能和一些第一年就能當選名人堂的球員同隊，他是其中之一，以後退休，我可以跟我孩子提起曾和一朗一起打球。」

菲爾普斯鈴木一朗水手
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