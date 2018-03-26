MLB／費城人搶工具人 簽史上未打大聯盟最大約

2018-03-26 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



金格利。 美聯社 分享 facebook 費城人菜鳥金格利（Scott Kingery）今天走進球場，隊友紛紛向他握手道賀，不僅僅是因為他成功進入開季25人名單，費城人也跟他簽下6年2400萬美元（約新台幣7億元）合約，包括2024到2026年選擇權，合約總值最高可達6500萬美元（約新台幣19億元）。

金格利是史上第二位尚未在大聯盟出賽就與球隊簽下大約的選秀球員，而且是史上最大合約，前一位是一壘手辛格頓（Jon Singleton），太空人在2014年與他簽下5年1000萬美元合約，不過今年初還因第3次藥檢未過，被禁賽100場，整體表現也不如預期，僅在2014、2015年曾於大聯盟出賽114場，打擊率1成71，隨後下放小聯盟。

費城人提前簽下金格利有些冒險，他是今年聯盟排名第35、費城排名第2的新秀，春訓繳出3成92打擊率，4轟、7打點、4盜壘，去年在2A、3A出賽，打擊率2成81，5發全壘打、46分打點、30次盜壘。

多守位是金格利進入開季名單最大優勢，他能守二壘、三壘、游擊，外野三個位置也都能勝任，球隊甚至認為進入球季後，連一壘守備也不是太大問題。

費城人總教練凱普勒（Gabe Kapler）表示，「金格利很適合球隊，最主要是他一開始就照單全收，表明自己守哪個位置都行，我們今天告訴他『帶上你所有的手套』，隨時準備好上場。」