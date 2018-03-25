MLB／塞爾被球擊中髖部退場 不影響投開幕戰

2018-03-25 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



塞爾。 美聯社 分享 facebook 春訓熱身賽最後一場出賽，紅襪強投塞爾（Chris Sale）今天第1局就遭強襲球擊中左髖部，僅投0.2局就提早退場，不過不影響擔任開幕戰先發的工作。

塞爾今天先發對上太空人，解決前兩棒後投出保送，面對第四棒戴維斯（J.D. Davis）敲出的強襲球，閃避不及被擊中左髖部，也因重心不穩跌倒在地，隨後被換下場。

塞爾表示，傷勢並不嚴重，「我不認為有什麼影響，狀況看起來比較嚴重，實際上還好。」總教練柯拉（Alex Cora）表示，「他原本還想繼續投，但我馬上說，你不能再丟了。」不過X光檢查證明無異常，柯拉也認為擔任開幕戰先發沒問題。

一開始被球擊中時，塞爾確實有嚇到，「球打中我的臀部，似乎擊中神經，整條腿都有些麻掉，這讓我有點擔心，我跟他們說給我一點時間，我會恢復，但教練團不想等，所以就下場接受檢查，找出原因，結果沒什麼問題，只是瘀青而已。」

塞爾今天原本預計投6局、80到90球，不過僅投了26球就下場，柯拉表示，明天再看看狀況，「如果需要休息就休息，不過要在開幕戰投球，還需要一些準備工作，我們會確保他達到需要的水準。」

巨人王牌邦賈納（Madison Bumgarner）昨天才因強襲球導致左手骨折，塞爾今天被擊中時也一度令人擔心，塞爾表示，「一方面也很慶幸，如果要被強襲球擊中，我寧願是髖部或臀部，總比肋骨、手臂、手掌或臉被打中要好，這是最好的結果了。」