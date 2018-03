MLB／塞爾被球擊中髖部退場 不影響投開幕戰

塞爾。 美聯社 分享 facebook 春訓熱身賽最後一場出賽,紅襪強投塞爾(Chris Sale)今天第1局就遭強襲球擊中左髖部,僅投0.2局就提早退場,不過不影響擔任開幕戰先發的工作。

塞爾今天先發對上太空人,解決前兩棒後投出保送,面對第四棒戴維斯(J.D. Davis)敲出的強襲球,閃避不及被擊中左髖部,也因重心不穩跌倒在地,隨後被換下場。

塞爾表示,傷勢並不嚴重,「我不認為有什麼影響,狀況看起來比較嚴重,實際上還好。」總教練柯拉(Alex Cora)表示,「他原本還想繼續投,但我馬上說,你不能再丟了。」不過X光檢查證明無異常,柯拉也認為擔任開幕戰先發沒問題。

一開始被球擊中時,塞爾確實有嚇到,「球打中我的臀部,似乎擊中神經,整條腿都有些麻掉,這讓我有點擔心,我跟他們說給我一點時間,我會恢復,但教練團不想等,所以就下場接受檢查,找出原因,結果沒什麼問題,只是瘀青而已。」

塞爾今天原本預計投6局、80到90球,不過僅投了26球就下場,柯拉表示,明天再看看狀況,「如果需要休息就休息,不過要在開幕戰投球,還需要一些準備工作,我們會確保他達到需要的水準。」

巨人王牌邦賈納(Madison Bumgarner)昨天才因強襲球導致左手骨折,塞爾今天被擊中時也一度令人擔心,塞爾表示,「一方面也很慶幸,如果要被強襲球擊中,我寧願是髖部或臀部,總比肋骨、手臂、手掌或臉被打中要好,這是最好的結果了。」

Between injuries to Madison Bumgarner, Chris Sale and Greg Bird, MLB contenders are already taking some hits https://t.co/CNXtVkzJd3 pic.twitter.com/Q2OlECwlJ5