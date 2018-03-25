親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

衛生紙之亂掃到選戰 大媽：再給20包我幫你發

不願降共被殺 趙仲容終入祀忠烈祠

MLB／塞爾被球擊中髖部退場 不影響投開幕戰

2018-03-25 08:26聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

塞爾。 美聯社
塞爾。 美聯社
分享
春訓熱身賽最後一場出賽，紅襪強投塞爾（Chris Sale）今天第1局就遭強襲球擊中左髖部，僅投0.2局就提早退場，不過不影響擔任開幕戰先發的工作。

塞爾今天先發對上太空人，解決前兩棒後投出保送，面對第四棒戴維斯（J.D. Davis）敲出的強襲球，閃避不及被擊中左髖部，也因重心不穩跌倒在地，隨後被換下場。

塞爾表示，傷勢並不嚴重，「我不認為有什麼影響，狀況看起來比較嚴重，實際上還好。」總教練柯拉（Alex Cora）表示，「他原本還想繼續投，但我馬上說，你不能再丟了。」不過X光檢查證明無異常，柯拉也認為擔任開幕戰先發沒問題。

一開始被球擊中時，塞爾確實有嚇到，「球打中我的臀部，似乎擊中神經，整條腿都有些麻掉，這讓我有點擔心，我跟他們說給我一點時間，我會恢復，但教練團不想等，所以就下場接受檢查，找出原因，結果沒什麼問題，只是瘀青而已。」

塞爾今天原本預計投6局、80到90球，不過僅投了26球就下場，柯拉表示，明天再看看狀況，「如果需要休息就休息，不過要在開幕戰投球，還需要一些準備工作，我們會確保他達到需要的水準。」

巨人王牌邦賈納（Madison Bumgarner）昨天才因強襲球導致左手骨折，塞爾今天被擊中時也一度令人擔心，塞爾表示，「一方面也很慶幸，如果要被強襲球擊中，我寧願是髖部或臀部，總比肋骨、手臂、手掌或臉被打中要好，這是最好的結果了。」

Chris Sale戴維斯
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

MLB／林子偉下3A 台將連十年大聯盟開季將斷

2018-03-25 07:49

MLB／大谷翔平確定進輪值 初登板可望戰運動家

2018-03-24 18:05

MLB／春訓最終戰完美 克蕭防禦率0等開幕

2018-03-24 08:51

MLB／巨人3號先發傷完換1號 邦賈納左手骨折

2018-03-24 08:09

MLB／田中將大5.2局失1分 賈吉改打第一棒

2018-03-24 08:08

MLB／挨頭部觸身球 一朗裝失憶認不出卡諾

2018-03-24 07:01

從春訓球員表現 看大聯盟開季5大焦點

2018-03-22 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

鈴木一朗風光回歸 水手拚季後賽就在今年

2018-03-21 07:00

日籍打者赴美困難重重 大谷創春訓最爛紀錄

2018-03-19 07:00

守備佈陣次數開始減少 球隊開發新防守戰術

2018-03-16 07:00

大谷搶風采又強佔DH 普荷斯恐不是滋味

2018-03-14 07:00

傳承王牌火炬 雙城的前後任桑塔納

2018-03-13 07:00

手握一票球星 菜鳥教頭馬丁尼茲能帶國民突圍？

2018-03-13 07:00

大聯盟投手新顯學 曲球讓大谷一籌莫展

2018-03-12 07:00

輕速度、重長打 開路先鋒性質大轉變

2018-03-09 07:00

再演偶數年奇蹟？ 巨人準備好了

2018-03-08 07:00

球員養成長期穩定 紅雀是奪冠最大黑馬

2018-03-06 07:00

大谷使用說明書 決定索夏20年執教命運

2018-03-06 07:00

破紀錄卻沒工作 悲情穆斯塔卡斯只能大降價求售

2018-03-02 07:00

NHL拒讓球員參與冬奧 2020大聯盟必定不放行

2018-03-01 16:26

馬丁尼茲扮演老爹角色 紅襪打線大加分

2018-03-01 07:00

比賽時間太久非問題 球星欠缺魅力才是票房殺手

2018-02-27 07:00

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01

譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月

2017-05-10 07:00
看更多

熱門文章

韓職／89球強投7局飆6K 王維中初登板奪首勝

2018-03-24 15:51

NBA／勇士贏球傷柯瑞 麥基：我會為他祈禱

2018-03-24 15:30

NBA／勇士逆轉老鷹 柯瑞29分但再度傷退

2018-03-24 15:10

NBA／厄文將動左膝手術 回歸時間未定

2018-03-24 16:48

NBA／火箭穩坐第一 丹東尼：下週開始輪休

2018-03-24 18:15

NBA／艾德里奇新高45分 馬刺延長賽險勝爵士

2018-03-24 12:52

韓職／長得帥又投得好 王維中圈粉功力強

2018-03-24 19:48

棒球／東京奧運棒球賽 門票爭奪戰確定

2018-03-24 20:21

韓職／歷史性首勝球 王維中忘了留

2018-03-24 19:16

韓職／卡特球成新武器 王維中：前天才練的

2018-03-24 17:51

中職／猿隊後來居上 開幕戰6：4擊敗兄弟

2018-03-24 20:21

中職觀察眼／猿隊贏在穩定 兄弟還在摸索

2018-03-24 21:28

UBA／二連霸差一步 健行雙星先不談MVP

2018-03-24 20:02

中職／界外球打穿桃園球場護網 直擊小五球迷

2018-03-24 18:26

SBL／台銀無緣季後賽 韋陳明：我要負很大責任

2018-03-24 19:45

NBA／衛少決勝節砍17分 雷霆澆熄熱火排名上升

2018-03-24 15:26

NBA／詹姆斯三節拿27分 騎士輕取太陽4連勝

2018-03-24 15:15

中職／要王維中猛一波 王躍霖：投得比想像中好

2018-03-24 16:18

圖輯／又帥又強 王維中韓職初登板奪勝投

2018-03-25 00:30

MLB／大谷翔平確定進輪值 初登板可望戰運動家

2018-03-24 18:05

中職／棒打前隊友賽格威 猿隊開幕戰旗開得勝

2018-03-24 20:24

韓職／王維中愛看海賊王 場上眼神殺教頭讚

2018-03-24 22:26

世界盃拔河／中華隊遭誤判丟金 官網被網友灌爆

2018-03-24 15:38

韓職／王維中處女秀 包辦勝投+MVP

2018-03-24 23:34

中職／陳琥一軍初登板 自覺可以更好

2018-03-24 20:55

韓職／王維中登恐龍戰報「投手丘就拜託你了」

2018-03-24 12:45

羽球／戴資穎與科技部長聯手 不敵南科冠軍

2018-03-24 13:39

中職／洪總評廖健富：打擊可以、配球馬虎

2018-03-24 21:02

韓職／「王」牌身手 圈粉昌原市長

2018-03-24 23:34

中職／悍將鑽石打線！挑戰聯盟169轟紀錄

2018-03-24 14:41

UBA／陳昱瑞末節狂飆 國體大暌違兩年再爭冠

2018-03-24 21:06

中職／兩個第一次都開轟 林立：心態沒變

2018-03-24 21:30

NBA／羅瑞大三元 暴龍對戰籃網12連勝

2018-03-24 15:20

路跑／這次不向大陸喊話 播音阿姨替北竿超馬加油

2018-03-24 21:44

中職／先馳得點卻被逆轉 兄弟史耐德：要再加強

2018-03-24 22:20

NBA／柯瑞左膝內側副韌帶拉傷 休戰3周後複檢

2018-03-25 08:42

韓職／王維中初登板 台灣球迷到韓國支持

2018-03-24 12:33

中職／富邦「悍」火力 克魯茲：預估半季75轟

2018-03-24 14:50

UBA／頂住高師大反撲 健行連兩年晉決賽

2018-03-24 19:00

中職／鄭文燦信守承諾 桃園球場升級全彩計分板

2018-03-24 19:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top