親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

看美日軍隊孕婦裝 難怪國軍女官兵不挺「難產版」

MLB／巨人3號先發傷完換1號 邦賈納左手骨折

2018-03-24 08:09聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

3號先發薩馬甲（Jeff Samardzija）今天才剛確定因傷錯過開季，幾個小時後，巨人連1號先發都出狀況，邦賈納（Madison Bumgarner）今天在比賽中遭強襲球打中左手，隨即退場休息，經初步診斷後已經確認是左手骨折，預計缺席6到8周。

邦賈納今天在熱身賽先發遭遇皇家，投完前2局丟掉2分，第3局面對首位打者莫瑞菲德（Whit Merrifield），遭強襲球打在他的投球手上，他原先還有意撿球傳一壘完成刺殺，但第一時間沒能撿起球。

邦賈納隨即退場休息，經過診斷確認為左手骨折，將在明天進行手術，預計4到6周後拆除鋼釘；根據ESPN報導，邦賈納預計缺席6到8周。

邦賈納為巨人頭號先發，已經排定在下周五的開幕戰中先發對上道奇，與克蕭（Clayton Kershaw）上演強投對決戲碼，但在邦賈納左手傳出傷情後勢必破局，加上薩馬甲同日確診為胸肌拉傷，巨人在1天內確定折損1號和3號先發。

總教練波奇（Bruce Bochy）無奈表示，「這對我們來說是個糟透的消息，我只能這麼說，但除了繼續前進外，也沒其他可做的事了。」

薩馬甲昨天在小聯盟出賽因肩膀不適提前退場，進行MRI核磁共振檢查，他的傷勢狀況比原先預期樂觀，預計缺席3到4周，波奇指出，他將先暫停投球1周，「不需要等待太久，他就能重返投手丘，這算是好消息。」

邦賈納薩馬甲巨人
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

MLB╱成熟+經驗 楚奧特春訓44打席無三振

2018-03-23 18:15

MLB／春訓最終戰還是完美 克蕭帶防禦率0迎接開幕

2018-03-24 08:51

MLB／田中將大5.2局失1分 賈吉改打第一棒

2018-03-24 08:08

MLB／挨頭部觸身球 一朗裝失憶認不出卡諾

2018-03-24 07:01

MLB╱最沒架子球星 隊友讚楚奧特純真如8歲童

2018-03-23 18:18

MLB／鈴木一朗安打荒 改去小聯盟找揮棒時機

2018-03-23 10:32

MLB／若轉播中洋基老闆來電 A-Rod：隨時待命

2018-03-23 09:28

MLB／哈波打第一棒？國民新教頭大膽提案

2018-03-23 08:27

MLB／美東冠軍誰屬？「老爹」歐提茲下注洋基

2018-03-23 08:26

MLB／春訓初登板 艾里耶塔不勉強拚開季

2018-03-23 07:53

MLB／大谷首戰可能對手 運動家：他會比現在好

2018-03-23 07:18

從春訓球員表現 看大聯盟開季5大焦點

2018-03-22 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

鈴木一朗風光回歸 水手拚季後賽就在今年

2018-03-21 07:00

日籍打者赴美困難重重 大谷創春訓最爛紀錄

2018-03-19 07:00

守備佈陣次數開始減少 球隊開發新防守戰術

2018-03-16 07:00

大谷搶風采又強佔DH 普荷斯恐不是滋味

2018-03-14 07:00

傳承王牌火炬 雙城的前後任桑塔納

2018-03-13 07:00

手握一票球星 菜鳥教頭馬丁尼茲能帶國民突圍？

2018-03-13 07:00

大聯盟投手新顯學 曲球讓大谷一籌莫展

2018-03-12 07:00

2017大聯盟重要自由球員 最新簽約狀況

2018-03-10 15:14

輕速度、重長打 開路先鋒性質大轉變

2018-03-09 07:00

再演偶數年奇蹟？ 巨人準備好了

2018-03-08 07:00

球員養成長期穩定 紅雀是奪冠最大黑馬

2018-03-06 07:00

大谷使用說明書 決定索夏20年執教命運

2018-03-06 07:00

破紀錄卻沒工作 悲情穆斯塔卡斯只能大降價求售

2018-03-02 07:00

NHL拒讓球員參與冬奧 2020大聯盟必定不放行

2018-03-01 16:26

馬丁尼茲扮演老爹角色 紅襪打線大加分

2018-03-01 07:00

比賽時間太久非問題 球星欠缺魅力才是票房殺手

2018-02-27 07:00

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01

譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月

2017-05-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／華克10記三分球破隊史 大勝灰熊61分

2018-03-23 10:15

NBA／76人喜迎5連勝 進逼騎士東區第三席位

2018-03-23 10:40

NBA／鵜鶘險勝湖人4連勝 前進西區第四

2018-03-23 11:55

NBA／「這是你家」 騎士球迷加入搶詹皇看板戰

2018-03-23 15:18

NBA／提前鎖定季後賽 騎士連4年達陣

2018-03-23 14:36

足球／割捨周定洋 教頭懷特：無球隊SOUL精神

2018-03-23 15:09

MLB／若轉播中洋基老闆來電 A-Rod：隨時待命

2018-03-23 09:28

NBA／哈登延長賽甦醒 火箭退活塞驚險7連勝

2018-03-23 11:26

中職／4隊提交開季名單 陳琥首上一軍

2018-03-23 16:09

韓職／排左投扛開幕戰 教頭：王維中對誰皆王牌

2018-03-23 17:19

NBA／沙加緬度抗議遊行 國王贏球少了喜悅

2018-03-23 17:05

足球／周定洋說明事件原委 遭除名感到無奈

2018-03-23 13:10

韓職／最強顏質對決 王維中開幕戰先發特報

2018-03-23 15:03

MLB／鈴木一朗安打荒 改去小聯盟找揮棒時機

2018-03-23 10:32

MLB／挨頭部觸身球 一朗裝失憶認不出卡諾

2018-03-24 07:01

NBA／馬刺球員會議求雷納德復出？ 格林：假的

2018-03-23 12:57

韓職／王維中受台媒重視 3家電視台詢問轉播權

2018-03-23 16:30

足球／周定洋逾期報到被除名 足協：已事先聯繫

2018-03-23 12:16

韓職／第一印象就是帥 教頭盼王維中當「王」

2018-03-23 18:02

舉重／金牌教練控A錢 國訓中心執行長駁斥

2018-03-23 11:11

日職／陽岱鋼3支2無緣台灣對決 宋家豪中繼無失分

2018-03-23 21:37

舉重／林敬能教練再開砲 質疑國訓執行長挪餐費

2018-03-23 08:53

NBA／強者我老爸！ 聯盟9大父子檔（上）

2018-03-23 14:08

中職／開季26人名單 象徵意義大於實質

2018-03-23 18:16

MLB╱最沒架子球星 隊友讚楚奧特純真如8歲童

2018-03-23 18:18

MLB╱成熟+經驗 楚奧特春訓44打席無三振

2018-03-23 18:15

韓職／王維中年輕又上過大聯盟 球星隊友：拿15勝

2018-03-23 19:21

棒球／A級國家級教練證 陳金鋒拿到手

2018-03-23 17:14

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07

NCAA男籃／杜克衝6冠 拜格利拚NBA狀元

2018-03-23 15:32

中職／「全富武莊」應援 啦啦隊首度擴編

2018-03-23 17:42

NCAA男籃／擠身8強 芝加哥羅耀拉奇蹟再現

2018-03-23 16:38

韓職／新球適應良好 王維中：握起來像3A的球

2018-03-24 00:04

SBL／夏普全能演出 台啤保晉級季後賽生機

2018-03-23 20:21

韓職／球團給禮遇 王維中開幕戰捕手自己選

2018-03-24 07:21

韓職／開幕戰先發登板 王維中琢磨「第一球」

2018-03-24 00:00

中職／王維中明韓職初登板 哥哥王躍霖也期待

2018-03-23 19:36

SBL／富邦3分險勝金酒 中段班排名三隊互咬

2018-03-23 23:16

舉重／遭疑A伙食費 國訓執行長：去留事小名節事大

2018-03-23 17:47

NBA／哈登三分球8投0中 火箭贏得好驚險

2018-03-24 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top