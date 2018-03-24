MLB／巨人3號先發傷完換1號 邦賈納左手骨折

2018-03-24 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



3號先發薩馬甲（Jeff Samardzija）今天才剛確定因傷錯過開季，幾個小時後，巨人連1號先發都出狀況，邦賈納（Madison Bumgarner）今天在比賽中遭強襲球打中左手，隨即退場休息，經初步診斷後已經確認是左手骨折，預計缺席6到8周。

邦賈納今天在熱身賽先發遭遇皇家，投完前2局丟掉2分，第3局面對首位打者莫瑞菲德（Whit Merrifield），遭強襲球打在他的投球手上，他原先還有意撿球傳一壘完成刺殺，但第一時間沒能撿起球。

邦賈納隨即退場休息，經過診斷確認為左手骨折，將在明天進行手術，預計4到6周後拆除鋼釘；根據ESPN報導，邦賈納預計缺席6到8周。

邦賈納為巨人頭號先發，已經排定在下周五的開幕戰中先發對上道奇，與克蕭（Clayton Kershaw）上演強投對決戲碼，但在邦賈納左手傳出傷情後勢必破局，加上薩馬甲同日確診為胸肌拉傷，巨人在1天內確定折損1號和3號先發。

總教練波奇（Bruce Bochy）無奈表示，「這對我們來說是個糟透的消息，我只能這麼說，但除了繼續前進外，也沒其他可做的事了。」

薩馬甲昨天在小聯盟出賽因肩膀不適提前退場，進行MRI核磁共振檢查，他的傷勢狀況比原先預期樂觀，預計缺席3到4周，波奇指出，他將先暫停投球1周，「不需要等待太久，他就能重返投手丘，這算是好消息。」