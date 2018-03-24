MLB／田中將大5.2局失1分 賈吉改打第一棒

2018-03-24 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洋基日籍投手田中將大熱身賽最後一場先發，總算壓低失分，對紅襪先發5.2局僅失1分，不過洋基打線遭到強森（Brian Johnson）壓制，全場僅敲出5安，未得分，最終以0：5敗給紅襪，田中將大吞下3連敗；紅襪台將林子偉則是連5天未上場。

田中將大熱身賽前3場就掉了10分，今天雖然降低失分，被敲5安，送出6次三振，沒有保送，不過唯一失掉的一分來自迪黑蘇斯（Ivan De Jesus Jr.），3局敲出的右外野全壘打，也讓他連續4場熱身賽都挨轟。

田中將大表示，「在球季開始之前，你還是會想要看到一些成果，而我今天做到了，我想這是不錯的成績。」田中將大春訓防禦率降低的7.24，主投今年第二場比賽的他，預計在下周六先發對上藍鳥。

繼國民打算讓哈波（Bryce Harper）當開路先鋒後，洋基今天也讓去年美聯全壘打王賈吉（Aaron Judge）打第一棒，這個念頭是總教練布恩（Aaron Boone）坐隊巴到球場前想到的，他也立刻傳訊息問賈吉意願，獲得「OK」的回覆。

布恩表示，「我在嘗試不同組合，如果要在例行賽實施，至少要先試試看，這件事確實會引起今天的話題，我們會好好評估，看看例行賽有沒有可能

賈吉去年上壘率4成22，在美聯排名第二，足以擔任一棒，不過加入職業後從未打過一棒，他回憶上一次應該是在高中時期，「我對打第一棒的想法？需要想辦法站上壘包，開啟球隊攻勢，不過開路先鋒有很多不同類型。」

大聯盟近來傾向將強打放在第二棒，希望第一局就讓投手感到壓力，如天使的楚奧特（Mike Trout）、小熊布萊恩（Kris Bryant），而近年最著名的第一棒強打是太空人的史布林格（George Springer），在去年整季敲出34轟。