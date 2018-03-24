MLB／挨頭部觸身球 一朗裝失憶認不出卡諾

2018-03-24 07:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



44歲日籍球星鈴木一朗挨頭部觸身球，場面瞬間讓所有人繃緊神經，他隨即退場休息，幸好在初步檢查後顯示並無大礙，一朗在休息室內還假裝認不出卡諾（Robinson Cano）和克魯茲（Nelson Cruz）等隊友，玩起失憶戲碼。

一朗在大聯盟熱身賽7打數0安打、吞4次三振，調整尚未到位，水手安排他到小聯盟找打擊節奏，他今天先挨2K後，接著連兩打席分別敲出二壘安打、一壘安打，第5個打席就在場上發生怵目驚心的一刻，一記91哩直球砸在一朗的頭盔上，他當場倒地。

防護員和教練團圍在一朗身邊，確認他的狀況，儘管一朗還能笑著應答，但水手仍然決定馬上換人，對待「國寶級人物」相當謹慎；據同場出賽的隊友希利（Ryon Healy）透露，「他還能開玩笑，所以我想應該沒有大礙。」

卡諾、克魯茲和希利等人打完小聯盟比賽後，回到休息室內關心一朗狀況，結果一朗大玩失憶，先是面露疑惑、假裝不知道他們是誰，克魯茲問他「你知道你現在在哪嗎？」得到一朗回答「多明尼加」。

水手總經理狄波多（Jerry Dipoto）指出，一朗的狀況沒有大礙，預計明天賽前再進行一次檢查，若隊醫確認沒有問題，他有可能出戰水手與小熊之戰。