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MLB╱最沒架子球星 隊友讚楚奧特純真如8歲童

2018-03-23 18:18世界日報 編譯組／綜合報導

天使游擊手西蒙斯稱楚奧特純真就像8歲孩童。 路透
天使游擊手西蒙斯稱楚奧特純真就像8歲孩童。 路透
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「他就像八歲小孩」，職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊（Los Angeles Angels）游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）這樣描述超級巨星隊友楚奧特（Mike Trout）。本球季楚奧特年薪超過3400萬元居大聯盟之冠，但架子卻只有「最低工資」等級。

洛杉磯時報3月21日報導，楚奧特在大聯盟七年，戰績已夠資格入選名人堂。外人很難想像，一個外表如此平凡的傢伙，身手怎麼如此了得？上個球季大聯盟讓球員在球衣用外號作名字，楚奧特的球衣背後赫然是「小鬼頭」（Kiiiiid）。

通常大牌球星都喜歡自己指定球衣號碼，但楚奧特承接昔日球星葛瑞羅（Vladimir Guerrero）的27號，大氣都沒吭一聲。幾星期前，球衣公司派人來春訓營為球員量身。「有眼不識泰山」的一位小姐大喇喇問楚奧特：「OK，你是幾號？」兩屆美聯（AL）MVP的楚奧特毫不猶豫回答：「27號。」絲毫不以為忤。

楚奧特3月10日在出戰舊金山巨人隊（San Francisco Giants）的春訓賽轟出飛過「打者之眼」（batters eye）的超大號全壘打，估計有450呎之遠。

打者之眼是位於中外野全壘打牆後的高牆，以深色幫助打擊者看清楚投手投來的球。通常電視轉播鏡頭不會超過打者之眼，如果全壘打飛的比打者之眼還高鏡頭就看不到。楚奧特這支全壘打飛的相當遠，巨人中外野手一路跟到牆邊，卻只能眼睜睜看著球飛出中外野牆，攝影機也沒能捕捉到球。

楚奧特賽後受訪，腳上只穿襪，沒穿鞋。一根褲管捲上膝蓋，另一根觸地。兩邊褲袋都像舌頭一樣外翻掛著，渾身是泥沙活像「老土」。問他對打出巨轟有何感想？他說，他看到一個好球用力一揮，如此而已。

西蒙斯說：「他就像八歲小孩玩得好開心，我真的不曉得他知不知道自己有多棒。」他說，楚奧特不像其他巨星戴墨鏡到處逛，走路好像有風，「我真不懂他怎能如此謙虛。」

20歲新人瓊斯（Jahmai Jones）說，2015年他與天使隊簽約，出席天使棒球場記者會。當時的MVP楚奧特向他伸出右手說：「你好嗎？老弟，我是麥可。」

天使隊新任三壘手柯扎特（Zack Cozart）說，楚奧特是舉世難見的凡人高手。他不和你玩假的，身為超級巨星仍能保持自我。天使隊三壘手瓦布維納 (Luis Valbuena）春訓賽第一支安打就翻球棒，楚奧特可能整年不翻一次。

天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）2015年10月走馬上任，先找隊中兩名最大咖談話。他與普荷斯（Albert Pujols）一聊就是40分鐘，話題天南地北，從棒球、人生到共同朋友。然而他和正在打獵的楚奧特講電話，卻屢屢接不上話非常尷尬。由於楚奧特很不健談，艾普勒不到五分鐘就收線。不過他說：「他完成工作，謹守工作，作得比任何人都好。」

華府國民隊（Washington Nationals）巨星哈波（Bryce Harper）以特異髮型聞名，楚奧特卻留平頭。ESPN電視台曾笑楚奧特的公眾魅力淡如一盆沙，洛杉磯時報說這種說法還算「太客氣」。

楚奧特天使大聯盟
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