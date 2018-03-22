MLB／失去平衡還飆三振 達比修：今日最佳好球

2018-03-22 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



失去平衡後投出的球竟然送出三振，小熊日籍投手達比修有賽後自評這是「最佳好球」，他今天在熱身賽對遊騎兵先發6局被敲3安打，僅因陽春砲丟掉1分，送出7K，小熊終場以5：1贏球，達比修在熱身賽4場先發取得3勝0敗、防禦率2.76。

達比修在熱身賽狀況絕佳，今天遭遇自己曾待超過5年的球隊，來到熟悉的驚奇球場（Surprise Stadium），他在賽前就到遊騎兵休息區找前隊友聊天，也很享受這場對戰，他說：「很多熟悉的面孔，我也聽到一些從對面休息室傳來的起鬨聲音，但那讓我很放鬆。」

他透露，「我今天自己開車來這裡，當我接近球場時，看到那些熟悉的景色，這感覺很棒。」他也被問到去年季後成為自由球員時重返遊騎兵的可能性，他老實說，「我與所有球隊完成面談，看起來回到遊騎兵的可能性是比較低。」

達比修此役面對老東家，依舊在投手丘上展現宰制演出，第3局遭森特諾（Juan Centeno）敲出陽春砲後，連續解決12名打者，好投之餘引發話題的一球，出現在第5局面對羅賓森（Drew Robinson）的打席。

畫面清楚捕捉到他在投手丘上抬起左腳後，身軀左搖右晃，卻還是將這球投出，這記94哩直球穩穩送進好球帶，將羅賓森三振出局。達比修賽後談到這球也覺得有趣，「我失去平衡了，我心能這不能投，但結果卻是三振，我想這是今天的最佳好球吧！」

達比修對自己的調整狀況感到滿意，他說：「進入第6局時，我沒有任何的疲憊感，而且球速還提升了。」他將在熱身賽再出賽1場，接下來就等球季開打，在小熊的本季第3場比賽、4月1日出戰馬林魚。