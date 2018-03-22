MLB／同城不同隊 史丹頓、拉莫斯分攤房租當室友

2018-03-22 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大聯盟熱身賽進入尾聲，各隊即將從春訓基地回歸各自城市，洋基重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）前進紐約後，完全不需擔心人生地不熟，他將與目前效力大都會的馬林魚前隊友拉莫斯（AJ Ramos）當起室友。

史丹頓與拉莫斯從2012年起就一同效力馬林魚，以前就曾同住一段時間，沒想到離開邁阿密、來到紐約後竟還能聚在一塊，拉莫斯在去年7月經由交易轉戰大都會，史丹頓則在季後來到洋基。

「我們現在還在同一個城市，這很酷，所以我們決定何不住在一起呢！」史丹頓表示，屆時兩人隨著各自的賽程出征，同在紐約的時間可能不多，「但那沒關係，我還是覺得很酷，我們將在地鐵大戰中有段有趣的敵對關係，而這對我們兩人來說都很新鮮。」

紐約媒體更好奇的是，拉莫斯本季薪水922.5萬美元，史丹頓則在未來10年將領到2.95億美元、本季薪資2500萬美元（約新台幣7.27億元），身價懸殊的兩人是否也是分攤房租？史丹頓的答案是「是啊！我們會分攤房租。」

史丹頓在這段與紐約媒體的13分鐘訪問中，聊到許多事情，像是來到紐約打球的心情，他表示，「當然會很不同，這是我必須經歷的，但如果我的隊友們都辦得到，我想我也能做得很好。」他也稱讚賈吉（Aaron Judge），「你們可以看得出來，他並不滿足於去年成績，他希望可以更好。」

離開長期積弱不振的馬林魚，史丹頓期待在紐約展開的全新生涯，洋基將在30日於客場出戰藍鳥，進行開幕系列賽，4月3日返回紐約，在主場開幕戰中對上光芒，他說：「我很期待與這些隊友一起作戰，我們對勝利都很飢渴，我很期待證明這點。」