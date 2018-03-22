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MLB／美媒爆大谷翔平扛3號先發 天使總管出面駁斥

2018-03-22 07:06聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

美國媒體引述天使高層爆料，大谷翔平將擔任本季第3號先發，在4月1日首戰運動家，且於30日的開幕戰以指定打擊登場，消息才剛曝光，馬上遭到天使總經理艾普勒（Billy Eppler）駁斥，「那是不正確的，我們目前還沒有任何計畫。」

大谷翔平在萬眾矚目之下繳出一張低迷的春訓成績單，擔任投手時，2場官辦熱身賽和2場B game合計8.1局失17分 （責失15分），防禦率高達16.20，12場以打者出賽的比賽，28打數只敲出3安打，打擊率也只有1成07，投、打表現都不盡如人意，但這似乎並不影響天使對他的高度期待。

「今日美國」今天在報導中指出，「大谷會在天使的開季名單中，根據兩位不願具名的天使高層消息指出，他表訂將在本季第3戰對運動家先發投球，且在開幕戰擔任先發指定打擊。」消息才曝光2小時，艾普勒馬上出面澄清，報導並不正確，天使目前還沒有任何確定的計畫。

天使教頭索夏（Mike Scioscia）則在日前提到，還沒針對開幕名單陣容作出任何決定，「我只能說大谷的天分是貨真價實，我們絕對相信這點，當球季開打時，我們預期他會在投、打都做好準備。」

天使今天休兵1天，大谷將在明天進行牛棚練投，周日再度以投手登板，最快要到下周二出戰道奇才會回到打者身分。

天使運動家大谷翔平
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