從春訓球員表現 看大聯盟開季5大焦點

大家都知道春訓是怎麼一回事，先發主力打個兩三打席後就可以去洗澡，主戰投手也最多就是五局，春訓的戰績也僅供參考，不要拿來當成正式賽季的指標（不然你覺得馬林魚真的可以打到國聯第三名？）。但春訓的個人成績卻絕對可以拿來當成該年狀況的評量標準，FanGraphs的年輕觀察家Craig Edwards為我們整理出幾項重點，我們來看看幾個有趣的方向：

1.對大谷翔平要有點耐心

大谷翔平在逐漸適應大聯盟環境之後，投打表現應該都可漸入佳境，目前還不用過份擔心，況且每年本來都有不少球星的春訓成績奇爛無比。 美聯社 分享 facebook

兩次先發，共2.2局，27.00的自責分率是不好看，但這也就只是面對20位打者後的數字，大谷還在適應新的國家，新的聯盟，語言，文化，打者，習慣，裁判好球帶和球。起碼他在面對的20人當中三振了其中25%，只有兩次保送。打擊也是，先不要急著用.107/.219/.107的數字來斷言大谷今年完蛋了。畢竟美國職棒界幾乎清一色認為大谷是巨星級的王牌，就要對他有點耐心和信心。如果到五月還沒有起色，再來擔心不遲。

2.勇士農場真的好棒棒

勇士新秀阿比斯(左)在春訓的攻守表現都相當夠水準，應該能搶下開幕戰先發二壘手位置。 美聯社 分享 facebook

棒球美國（Baseball America）在2018年的潛力股指南『Prospect Handbook』一書中，將勇士隊的農場評為三十隊之冠，而這些勇士小將們在春訓也力爭上游，目前最被看好的第一號潛力股Ronald Acuna雖然在本週被提前放回小聯盟，但一般咸認這純粹是要延遲他上大聯盟的時間而已，畢竟他領先葡萄柚聯盟的OPS1.247不是開玩笑的。去年年僅20歲的阿比斯（Ozzie Albies）就在春訓處女秀一鳴驚人，交出高於聯盟平均值10趴的打擊率，今年阿比斯已經確定上開季大聯盟名單，春訓成績雖然不像Acuna那麼恐怖，但OPS.854依舊在聯盟排名前五十名，完全不見二年級生魔咒。

3.馬林魚新換大物還沒準備好

馬林魚新秀布林森(右)想要在大聯盟有一席之地，要先想辦法降低被三振的頻率。 美聯社 分享 facebook

馬林魚的跳樓大拍賣後，用葉力奇（Christian Yelich）去跟釀酒人換來23歲的布林森（Lewis Brinson），這個原釀酒人農場第一名新秀來到新環境後，就讓人眼睛一亮，在19場比賽後有.333/.365/.583的好成績，打擊率是國聯第9，16支安打中一半是長打，但缺點是當他沒打出安打時，常常被三振，在去年他僅僅55次的大聯盟打席中，就有17次三振，今年春訓三振比也高達29%，這都是他還沒準備好的證明。

4.釀酒人的先發輪值比想像中好

夏辛近年換球隊像在喝開水，投手墳場(落磯、響尾蛇)和投手天堂(勇士、教士)都歷練過，來到釀酒人後春訓表現出奇的好！ 美聯社 分享 facebook

釀酒人對外野的補強太受矚目，讓我們險些忘記他們其實也簽了夏辛（Jhoulys Chacin），賈拉多（Yovani Gallardo）和邁利（Wade Miley）來加強先發輪值，雖然王牌投手尼爾森（Jimmy Nelson）開季將會缺席，但還有去年就在陣中的安德森（Chase Anderson），蓋拉（Junior Guerra）及蘇特（Brent Suter）頂著，春訓時雖然賈拉多和邁利都比較掙扎，不過夏辛卻極為優秀，10.1局中只丟一分，等戴維斯（Zack Davies）稍晚歸陣，釀酒人的先發輪值就算不那麼性感，也足以有競爭力。

5.自由球員市場大咖要拼肥約

因應合約年的到來，過去總是慢熱的馬恰多在春訓期間就積極起來，一掃去年球季大低潮的陰霾。 美聯社 分享 facebook

2018球季後，哈波（Bryce Harper）和馬恰多（Manny Machado）將成為自由球員，這兩人有一個共同目標：拚大聯盟史上最大合約。哈波在波拉斯的幫助下，向來春訓的調整都很好，今年也不例外；反倒是馬恰多是慢熱型的選手，尤其去年春訓OPS只有.676，造就整季的低潮，.258/.310/.471以他的標準當然不及格，今年馬恰多刻意減重參加春訓，果然打出.419/.457/.744的高水準，可以想見這兩人在合約年一定會死命拼出成績。