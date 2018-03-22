親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

從春訓球員表現 看大聯盟開季5大焦點

2018-03-22 07:00林煒珽

大家都知道春訓是怎麼一回事，先發主力打個兩三打席後就可以去洗澡，主戰投手也最多就是五局，春訓的戰績也僅供參考，不要拿來當成正式賽季的指標（不然你覺得馬林魚真的可以打到國聯第三名？）。但春訓的個人成績卻絕對可以拿來當成該年狀況的評量標準，FanGraphs的年輕觀察家Craig Edwards為我們整理出幾項重點，我們來看看幾個有趣的方向：

1.對大谷翔平要有點耐心

大谷翔平在逐漸適應大聯盟環境之後，投打表現應該都可漸入佳境，目前還不用過份擔心，...
大谷翔平在逐漸適應大聯盟環境之後，投打表現應該都可漸入佳境，目前還不用過份擔心，況且每年本來都有不少球星的春訓成績奇爛無比。 美聯社
分享

兩次先發，共2.2局，27.00的自責分率是不好看，但這也就只是面對20位打者後的數字，大谷還在適應新的國家，新的聯盟，語言，文化，打者，習慣，裁判好球帶和球。起碼他在面對的20人當中三振了其中25%，只有兩次保送。打擊也是，先不要急著用.107/.219/.107的數字來斷言大谷今年完蛋了。畢竟美國職棒界幾乎清一色認為大谷是巨星級的王牌，就要對他有點耐心和信心。如果到五月還沒有起色，再來擔心不遲。

2.勇士農場真的好棒棒

勇士新秀阿比斯(左)在春訓的攻守表現都相當夠水準，應該能搶下開幕戰先發二壘手位置...
勇士新秀阿比斯(左)在春訓的攻守表現都相當夠水準，應該能搶下開幕戰先發二壘手位置。 美聯社
分享

棒球美國（Baseball America）在2018年的潛力股指南『Prospect Handbook』一書中，將勇士隊的農場評為三十隊之冠，而這些勇士小將們在春訓也力爭上游，目前最被看好的第一號潛力股Ronald Acuna雖然在本週被提前放回小聯盟，但一般咸認這純粹是要延遲他上大聯盟的時間而已，畢竟他領先葡萄柚聯盟的OPS1.247不是開玩笑的。去年年僅20歲的阿比斯（Ozzie Albies）就在春訓處女秀一鳴驚人，交出高於聯盟平均值10趴的打擊率，今年阿比斯已經確定上開季大聯盟名單，春訓成績雖然不像Acuna那麼恐怖，但OPS.854依舊在聯盟排名前五十名，完全不見二年級生魔咒。

3.馬林魚新換大物還沒準備好

馬林魚新秀布林森(右)想要在大聯盟有一席之地，要先想辦法降低被三振的頻率。 美聯...
馬林魚新秀布林森(右)想要在大聯盟有一席之地，要先想辦法降低被三振的頻率。 美聯社
分享

馬林魚的跳樓大拍賣後，用葉力奇（Christian Yelich）去跟釀酒人換來23歲的布林森（Lewis Brinson），這個原釀酒人農場第一名新秀來到新環境後，就讓人眼睛一亮，在19場比賽後有.333/.365/.583的好成績，打擊率是國聯第9，16支安打中一半是長打，但缺點是當他沒打出安打時，常常被三振，在去年他僅僅55次的大聯盟打席中，就有17次三振，今年春訓三振比也高達29%，這都是他還沒準備好的證明。

4.釀酒人的先發輪值比想像中好

夏辛近年換球隊像在喝開水，投手墳場(落磯、響尾蛇)和投手天堂(勇士、教士)都歷練...
夏辛近年換球隊像在喝開水，投手墳場(落磯、響尾蛇)和投手天堂(勇士、教士)都歷練過，來到釀酒人後春訓表現出奇的好！ 美聯社
分享

釀酒人對外野的補強太受矚目，讓我們險些忘記他們其實也簽了夏辛（Jhoulys Chacin），賈拉多（Yovani Gallardo）和邁利（Wade Miley）來加強先發輪值，雖然王牌投手尼爾森（Jimmy Nelson）開季將會缺席，但還有去年就在陣中的安德森（Chase Anderson），蓋拉（Junior Guerra）及蘇特（Brent Suter）頂著，春訓時雖然賈拉多和邁利都比較掙扎，不過夏辛卻極為優秀，10.1局中只丟一分，等戴維斯（Zack Davies）稍晚歸陣，釀酒人的先發輪值就算不那麼性感，也足以有競爭力。

5.自由球員市場大咖要拼肥約

因應合約年的到來，過去總是慢熱的馬恰多在春訓期間就積極起來，一掃去年球季大低潮的...
因應合約年的到來，過去總是慢熱的馬恰多在春訓期間就積極起來，一掃去年球季大低潮的陰霾。 美聯社
分享

2018球季後，哈波（Bryce Harper）和馬恰多（Manny Machado）將成為自由球員，這兩人有一個共同目標：拚大聯盟史上最大合約。哈波在波拉斯的幫助下，向來春訓的調整都很好，今年也不例外；反倒是馬恰多是慢熱型的選手，尤其去年春訓OPS只有.676，造就整季的低潮，.258/.310/.471以他的標準當然不及格，今年馬恰多刻意減重參加春訓，果然打出.419/.457/.744的高水準，可以想見這兩人在合約年一定會死命拼出成績。

大谷翔平馬恰多勇士釀酒人

林煒珽

Fox Sports運動主播，負責轉播MLB、NBA、NFL、足球等比賽。人稱林生命，不只用生命護球，也用生命看球，還用生命愛狗！
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

MLB／林子偉 旅美球員最後希望

2018-03-22 00:40

MLB／一朗不再年輕 水手官網：手眼協調仍優

2018-03-21 19:27

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

鈴木一朗風光回歸 水手拚季後賽就在今年

2018-03-21 07:00

MLB／美媒爆大谷翔平扛3號先發 天使總管出面駁斥

2018-03-22 07:06

MLB／紅襪第2席工具人 林子偉仍是候選人

2018-03-21 17:35

MLB／開季剩9天 吳昇桓終於拿到工作簽證

2018-03-21 16:09

MLB／想坐道奇吉布森「88座位」 得多付點錢

2018-03-21 15:37

MLB／左投希尼受傷 暫離天使先發陣容

2018-03-21 15:31

MLB／林瑟肯趕不上開季 遊騎兵等他接終結者

2018-03-21 11:19

MLB／大谷終結安打荒 平野佳壽同場登板挨轟

2018-03-21 09:46

MLB／金鶯讓步給大約 4年近6千萬美元簽卡布

2018-03-21 08:53

日籍打者赴美困難重重 大谷創春訓最爛紀錄

2018-03-19 07:00

守備佈陣次數開始減少 球隊開發新防守戰術

2018-03-16 07:00

大谷搶風采又強佔DH 普荷斯恐不是滋味

2018-03-14 07:00

傳承王牌火炬 雙城的前後任桑塔納

2018-03-13 07:00

手握一票球星 菜鳥教頭馬丁尼茲能帶國民突圍？

2018-03-13 07:00

大聯盟投手新顯學 曲球讓大谷一籌莫展

2018-03-12 07:00

2017大聯盟重要自由球員 最新簽約狀況

2018-03-10 15:14

輕速度、重長打 開路先鋒性質大轉變

2018-03-09 07:00

再演偶數年奇蹟？ 巨人準備好了

2018-03-08 07:00

球員養成長期穩定 紅雀是奪冠最大黑馬

2018-03-06 07:00

大谷使用說明書 決定索夏20年執教命運

2018-03-06 07:00

破紀錄卻沒工作 悲情穆斯塔卡斯只能大降價求售

2018-03-02 07:00

NHL拒讓球員參與冬奧 2020大聯盟必定不放行

2018-03-01 16:26

馬丁尼茲扮演老爹角色 紅襪打線大加分

2018-03-01 07:00

比賽時間太久非問題 球星欠缺魅力才是票房殺手

2018-02-27 07:00

裝棒球加濕器 響尾蛇主場恐不再是打者天堂

2018-02-23 07:00

決勝千秒之間 一代球星瓊斯如何讓天才小史吃癟

2018-01-23 11:01

譚姆斯加布勞恩「TB連線」 釀酒人重溫黃金歲月

2017-05-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／莫里斯1.8秒致勝一擊 綠衫軍斷雷霆6連勝

2018-03-21 11:11

中職／「全富武莊」花1.2億 悍將還會有4K轉播

2018-03-21 12:12

NBA／哈登42分領火箭升空 終結拓荒者13連勝

2018-03-21 13:28

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

NBA／海外球隊也想搶詹皇 「看板大戰」國際化

2018-03-21 10:20

NBA／哈登MVP等級演出 里拉德力讚對手

2018-03-21 16:50

NBA／柯瑞隨隊練球 有望周末復出

2018-03-21 08:24

NBA／騎士射手考佛喪弟 缺席對暴龍之戰

2018-03-21 12:17

MLB／大谷終結安打荒 平野佳壽同場登板挨轟

2018-03-21 09:46

MLB／金鶯讓步給大約 4年近6千萬美元簽卡布

2018-03-21 08:53

NBA／公鹿衝刺排名 與詹寧斯簽第2份短約

2018-03-21 10:28

中職／亞冠賽屬不當勞動 球員工會控訴聯盟和猿

2018-03-21 10:40

NBA／入魔術名人堂 麥葛瑞迪：十分特別

2018-03-21 10:39

NBA／朗多準大三元 戴維斯37分收服獨行俠

2018-03-21 11:41

MLB／林瑟肯趕不上開季 遊騎兵等他接終結者

2018-03-21 11:19

韓職／王維中尬威爾森 開幕戰最帥洋投對決

2018-03-21 20:10

MLB／紅襪第2席工具人 林子偉仍是候選人

2018-03-21 17:35

MLB／一朗不再年輕 水手官網：手眼協調仍優

2018-03-21 19:27

NBA／施羅德41分創新高 老鷹破爵士9連勝

2018-03-21 12:58

裘爺來了／金州勇士的衛冕之路 有沒有意外？

2018-03-21 18:27

UBA／看HBL決賽受啟發 簡祐哲謹慎拚二連霸

2018-03-21 16:45

邁阿密名人賽／謝淑薇再換搭擋 有望再碰詹家姊妹

2018-03-21 15:34

NBA／唐斯本季第60次雙十 灰狼捍衛季後賽席位

2018-03-21 15:40

NBA／詹皇、柯瑞均拜服 楊恩選秀順位可望前10

2018-03-21 16:11

NBA／板凳發揮出色 暴龍教頭喊讚

2018-03-21 14:27

中職／球員工會控拒絕協商 中職：誤導社會大眾

2018-03-21 17:25

NBA／德羅展首度缺陣 暴龍靠羅瑞逆轉魔術

2018-03-21 09:43

中職／Fubon Angels新陣容迎主場開幕

2018-03-21 21:52

MLB／開季剩9天 吳昇桓終於拿到工作簽證

2018-03-21 16:09

NBA／110％復原再上 厄文客場之旅不隨隊

2018-03-21 09:16

接手曼菲斯大學教頭 「一分錢」哈達威展現魅力

2018-03-21 16:42

MLB／想坐道奇吉布森「88座位」 得多付點錢

2018-03-21 15:37

日職／吳念庭關鍵兩分打點安打 西武和局收場

2018-03-21 16:31

田徑／跳破14年全國紀錄 吳家如亞運也達標

2018-03-21 18:12

NBA／願賭服輸 林書豪不甘願唱馬凱特大學戰歌

2018-03-21 17:32

MLB／林子偉 旅美球員最後希望

2018-03-22 00:40

馬刺還沒有死 季後賽會變回一級玩家

2018-03-22 07:00

法網／總獎金加碼 單打冠軍可獲近8千萬元

2018-03-21 11:44

邁阿密名人賽／擺脫肘傷 約克維奇無痛出賽

2018-03-21 11:59

中職／象本土投手 太幼令人憂

2018-03-22 00:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top