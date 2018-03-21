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MLB／開季剩9天 吳昇桓終於拿到工作簽證

2018-03-21 16:09聯合報 記者藍宗標╱即時報導

藍鳥隊南韓籍投手吳昇桓終於拿到工作簽證。 聯合報系資料照
藍鳥隊南韓籍投手吳昇桓終於拿到工作簽證。 聯合報系資料照
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大聯盟熱身賽開打快1個月，藍鳥隊南韓籍投手吳昇桓因為工作簽證問題，始終無法上場，今天終於獲得美國政府同意，他不必再靠牛棚練投、擔任餵球投手調整狀況，接下來熱身賽隨時有機會登板。

大聯盟新球季30日開打，藍鳥在多倫多主場連打7天，先對洋基隊4連戰，再對白襪隊3連戰，吳昇桓遲遲無法在熱身賽亮相，開季定位是否生變值得觀察。

吳昇桓為了工作簽證，從佛州春訓基地飛到多倫多，在美國領事館進行面談，今天總算過關，球團和經紀公司都鬆了一口氣。

藍鳥還有8場熱身賽要打，前6戰仍在佛羅里達州，27、28日拉回加拿大蒙特婁，對紅雀隊進行最後兩戰，吳昇桓有可能對決老東家。

這位南韓好手本來和遊騎兵隊談好加盟條件，卻因右手肘遭質疑，並未簽下合約；藍鳥對他開出1年175萬美元的條件，加上明年250萬美元續約權，若未延續合約必須支付25萬美元買斷。

吳昇桓過去在三星獅隊9個球季締造277場救援成功，目前仍是南韓職棒最高紀錄，2014、15年轉戰日本職棒阪神虎隊連奪中央聯盟救援王，兩個球季合計80場救援成功。

他在前年、去年效力紅雀隊，出賽138場投139局飆出157次三振，戰績7勝9敗39救援、防禦率2.85。

吳昇桓藍鳥大聯盟
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