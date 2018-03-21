MLB／林瑟肯趕不上開季 遊騎兵等他接終結者

2018-03-21 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



前塞揚名投林瑟肯已一年短約加盟遊騎兵，但調整較慢應趕不上開季。 美聯社 分享 facebook

兩屆國聯塞揚強投林瑟肯（Tim Lincecum）在失業一年後，憑著遊騎兵的1年短約重新回到美職，新賽季還有望接下終結者的角色；不過今天今在實戰打擊練習丟完40顆球後，他和投手教練布洛凱爾（Doug Brocail）一致認為：無法趕上開季。

林瑟肯對的投球內容還不太滿意，「由於我正試著成為一個後段局數的投手，我需要更精準的控球。」林瑟肯自認3天後還需要再丟一次實戰打擊練習，布洛凱爾也認為，林瑟肯要再投5到7場比賽，才能正式加入遊騎兵牛棚，而且其中一場必須是在連2天上場的情況下，畢竟過往擔任先發投手時，缺乏「背靠背」出賽的經驗。

雖然開季落空，但布洛凱爾也稱讚林瑟肯的指叉球依舊犀利；另外，2010到2012年曾在巨人替林瑟肯接捕的約瑟夫（Tommy Joseph），昨天也透過指定轉讓，從費城人來到遊騎兵陣中，兩人有緣再度合作，「林瑟肯有幾球投得很好，很難去打中球心，他也丟了很多好球帶邊緣的球。」

在林瑟肯正式接下終結者一職之前，總教練班尼斯特（Jeff Banister）開季的人選將是迪克曼（Jake Diekman）、克勞迪歐（Alex Claudio）和凱拉（Keone Kela）其中之一。