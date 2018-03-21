MLB／大谷終結安打荒 平野佳壽同場登板挨轟

2018-03-21 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷翔平總算敲出自3月12日以來的第1支安打，打擊率站回1成07。 美聯社 分享 facebook

春訓熱身賽連續13打席無安打的大谷翔平，總算敲出自3月12日以來的第1支安打，打擊率站回1成07。所屬的天使靠著再見安打，終場以6：5逆轉響尾蛇。

大谷翔平是出任先發第8棒的指定打擊，前2次都打出二壘方向滾地球出局，6局下總算擊出中外野平飛球，並且中斷安打荒，不過在8局下最後一個機會，他還是擊出內野滾地球，總計4打數1安打。

昨日天使未安排大谷翔平參與熱身賽，改讓他留在隊內對抗賽找尋打擊手感，結果和上次的特訓一樣，都能在8打數敲出2安打。

大谷翔平今天的安打是從左投波柯（Colin Poche）手中敲出，一併突破了對左投10打席沒表現的困境，天使總教練索夏（Mike Scioscia）也表示，「表現有比較好了，有時候左打對決左投是件好事，這是我們想看到的，拉打必須多一點，我想他有些揮棒很不錯。」

打擊找回一點自信後，大谷翔平接下來要專注在投球上，天使預計在未來幾天都不會讓他上場打擊，好好準備台灣時間25日對響尾蛇的先發比賽。

響尾蛇也派出日籍投手平野佳壽上場中繼，不過他在第5局被柯札特（Zack Cozart）敲出陽春砲，投完該局後就結束任務，無緣和下一局登板打擊的大谷翔平上演「日本對決」。