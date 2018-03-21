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鈴木一朗風光回歸 水手拚季後賽就在今年

2018-03-21 07:00蔡政益

在NFL的水牛城比爾隊年初終於重返睽違18年的季後賽後，水手隨即成為北美四大職業運動中，最久沒打進季後賽的球隊。水手隊上次打進季後賽已經是2001年了，那正好是鈴木一朗加入水手隊的頭一年，如今鈴木一朗重回他的老東家，能否也同時重回季後賽呢？

鈴木一朗在經歷漫長的冬季後，終於重回水手隊的懷抱，令球迷興奮不已。想當年鈴木一朗加入水手隊時才27歲，他不但一口氣拿下打擊王、安打王和盜壘王，抱回MVP、新人王、金手套及銀棒獎，還率領水手隊以116勝改寫美聯單季最多勝紀錄。沒想到轉眼過了16年，水手隊上一次的季後賽紀錄還是停留在2001年，而鈴木一朗也已44歲。

鈴木一朗過去在水手隊時留下滿坑滿谷的打擊紀錄，以及大量防守美技的精彩畫面！ 美聯...
鈴木一朗過去在水手隊時留下滿坑滿谷的打擊紀錄，以及大量防守美技的精彩畫面！ 美聯社資料照片
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44歲的鈴木一朗身手當然不比當年，水手隊和他簽下1年75萬美元的合約，象徵意義居多。除了鈴木一朗得以在水手隊退休外，另一個象徵意義就是和他加入水手隊的第一年一樣，能夠再度打進季後賽，算是有始有終。

至於今年的水手隊到底有沒有機會呢？大聯盟預測系統PECOTA會告訴你相當有機會。根據PECOTA的預測，今年太空人、洋基和印地安人分別會以99、97和96勝在分區稱王，而紅襪隊會以89勝拿下外卡第一個席次，光芒和雙城則以83勝爭奪第二席。而水手隊的預測戰績82勝雖然不出色，但其實距離外卡第二名只差1勝，絕對有機會一搏。

其實自從2015年克魯茲(Nelson Cruz)加入以來，水手隊年年都被認為重回季後賽的機會來了，但卻始終沒有發揮應有水準，只有2016年拿下較為接近的86勝。去年他們最大的問題在於先發輪值，主要是傷兵過多所導致。即使是投出王牌身手的派克斯頓(James Paxton)也不過投了136局，而赫南德茲(Felix Hernandez)更是只投了86.2局。今年值得期待的是去年季末才加入的李克(Mike Leake)，他已連續七年至少投167局，算是穩定的工作馬。若派克斯頓和赫南德茲也能維持健康，水手這樣的前三號輪值並不算太差。

水手前王牌投手赫南德茲近兩季因傷所苦，出賽場次與投球局數大幅減少，讓水手隊投手調...
水手前王牌投手赫南德茲近兩季因傷所苦，出賽場次與投球局數大幅減少，讓水手隊投手調度整個大亂。 歐新社資料照片
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和輪值比起來，水手隊的牛棚算是相對穩定。除了強力終結者迪亞茲(Edwin Diaz)外，今年還添了上季出賽數最多的佈局者尼卡西歐(Juan Nicasio)，讓牛棚戰力大幅提升。

過去被稱為「死屍」的水手打線，現已成為他們最堅強的一環。2015到2017這3年，他們的OPS+每年都超過101。今年他們多了高登(Dee Gordon)，將和塞古拉(Jean Segura)組成具有破壞力的前兩棒，緊接著登場的就是大家熟悉的卡諾(Robinson Cano)和克魯茲，如此一來水手今年的前四棒相當有看頭。而打線中的席格(Kyle Seager)、漢尼格(Mitch Haniger)和朱尼諾(Mike Zunino)也都有一定的長程火力。水手這樣的打線，在美聯恐怕僅次於太空人、洋基和紅襪，算是相當完整。

水手新任開路先鋒高登過去四季有兩季的安打超過200支，有三季的盜壘成功數超過50...
水手新任開路先鋒高登過去四季有兩季的安打超過200支，有三季的盜壘成功數超過50次，破壞力比美年輕時的鈴木一朗。 美聯社
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今年除了鈴木一朗風光回歸外，同時也是克魯茲合約的最後一年。現在有了一支堅強的打線和穩定的牛棚，而赫南德茲也準備要傷癒復出，水手今年不拚季後賽更待何時？若能順利重返季後賽，就能同時完成球迷和老大哥鈴木一朗的心願，不失為美事一樁。

水手鈴木一朗赫南德茲克魯茲卡諾

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。

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