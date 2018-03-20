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MLB／春訓打擊率4成32 勇士新秀亞古納仍遭下放

2018-03-20 08:46聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

縱使在春訓熱身賽繳出打擊率4成32的成績，勇士超級新秀亞古納（Ronald Acuna）今天仍遭下放小聯盟，開季將從3A出發，外界評估，這是勇士為了能擁有亞古納更長時間的作法。

亞古納在「棒球美國」的2018年百大新秀排行榜中擠下大谷翔平，排名第一，熱身賽出賽16場，敲出19支安打，包括4發全壘打，有11分打點及4次盜壘，上壘率5成19、長打率7成27，面對大聯盟投手表現毫不遜色，不過大谷還在大聯盟春訓，亞古納卻提前下小聯盟。

勇士下放20歲的亞古納並不意外，亞古納最快4月14日前都不會上大聯盟，才能限制他增加今年年資，讓亞古納最快要到2023年季後才會成為自由球員，如果開季就從大聯盟出發，亞古納可以提早一年進入自由球員市場。

勇士總教練安普洛斯（Alex Anthopoulos）表示，「我們不會設定時間表，我知道很多人這麼想，但我們就是照正常程序走下去，他看起來打得非常好，我們只希望他能保持住這樣的感覺，他最終會回到大聯盟的，希望會很快。」

亞古納去年在小聯盟平均打擊率3成25、21發全壘打、82分打點、44次盜壘，而從1A升到3A中，以3A打擊率最高，來到3成44，年底參加亞歷桑納秋季聯盟還改寫最年輕拿下MVP紀錄。

安普洛斯表示，「不需要多加批評，這只是決定的一部分，從冷靜一點的角度來看，我可能也不會讓他進展得太快。」

大聯盟勇士小聯盟

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