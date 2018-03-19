MLB／雙城游擊手波蘭柯用禁藥 被禁賽80場

2018-03-19 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



波蘭柯涉用禁藥，被罰禁賽80場。 美聯社 分享 facebook 雙城游擊手波蘭柯（Jorge Polanco）因使用禁藥，遭大聯盟禁賽80場，今年球季開打後起算，波蘭柯接受懲罰，但也澄清自己並非故意使用，他以為自己吃下的是綜合維他命。

波蘭柯被大聯盟驗出，體內含有類固醇「史丹諾」（Stanozolol）反應，屬於大聯盟禁止使用的藥品之一，波蘭柯表示，「我很後悔的收下80場禁賽的處罰，但要說明的是，我不是故意使用類固醇。

波蘭柯表示，自己從多明尼加的訓練員那邊拿到綜合維他命B12及鐵劑，這對運動員來說是常見的藥劑，而且合法，「不過遺憾的是，我拿到的並非這類營養補充品，我願意為我自己的身體負責。」

波蘭柯去年出賽133場是生涯新高，打擊率2成56，8月單月繳出打擊率3成73、6轟的表現，雙城隊對波蘭柯違反大聯盟禁藥規定表示遺憾，「我們全力支持大聯盟政策，以及聯盟對於防止禁藥出現在比賽中的努力，由於禁藥規範，球隊不會對此事再加評論。」

雙城目前游擊位置由艾斯柯巴（Eduardo Escobar）固定先發，亞德里安薩（Ehire Adrianza）分攤守備工作，空出一個位置後，目前不在名單中的艾巴（Erick Aybar）有望卡位。