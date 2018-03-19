日籍打者赴美困難重重 大谷創春訓最爛紀錄

春訓成績到底重不重要？如果拿這個問題去問棒球數據專家，十個會有九個告訴你一點都不重要。的確，經過這些專家的一再檢驗後，幾可確定春訓成績的好壞與否跟例行賽表現往往沒有太大關係。近年來最明顯的例子莫過於前年宣告球季結束就要高掛球鞋的「老爹」歐提茲（David Ortiz）。當年春訓老爹打得一塌糊塗——45個打數只有一隻全壘打，打擊率.178，OPS也只有.485。沒想到例行賽一開打他立刻搖身一變火力四射，整季不但轟出38發全壘打，1.021的OPS更是全大聯盟第一。

話雖如此，當然沒有任何一位球員會不把自己的春訓成績放在心上，尤其是還沒站穩大聯盟的年輕好手。因為能否成為25人名單的一員，往往就取決於春訓成績的好壞。對今年球季最受矚目的年輕好手——大谷翔平來說，這個問題原本與他無緣，所有人都老早就斷定他會是天使的一員，甚至可能被賦予開幕賽先發投手的重任。現在這個問題卻因為他的春訓成績實在太糟終被媒體端上檯面，而且還因為他的二刀流身份使得問題更為複雜。

大谷翔平在春訓的打擊表現實在太糟了，讓人不禁懷疑他是否還有必要再拿起球棒？ 美聯社 分享 facebook

大谷的表現到底有多差？先看他最受期待的投球成績。截至美國時間3月17日為止，包括大谷在內總共有648名投手面對打者20人次以上，其中僅僅只有兩位投手的防禦率要比大谷的27.00還要高。其次目前大谷20個打數只擊出兩隻一壘安打，打擊率一成、OPS也只有.350。在642位跟大谷一樣打席數達20次以上的打者中，只有9人打擊率不到一成，也只有11人的OPS比大谷還要低。

對大谷來說，第一次參加大聯盟春訓，除了面對更高層級的好手這一大挑戰外，還有從日本職棒轉換到大聯盟包括場上場下，訓練方式、用球、打者型態等等各式各樣的適應問題。儘管他現階段投打兩方面的表現實在不佳，天使高層心知肚明，這是大谷勢必要經歷的陣痛期。尤其在打擊方面，大聯盟投手的球速、變化球犀利程度當然都非日職投手可比。自鈴木一朗開始，能夠挑戰成功，持續多年站穩大聯盟先發的日籍打者也不過他跟松井秀喜，頂多再算上一位今年重返日職的青木宣親而已。大谷想靠他的棒子在天使擔任稱職的DH，當然還有很長的路要走。

不可否認的是，跟過去赴美的日本職棒前輩相比，大谷現階段春訓的表現可說是破天荒地糟糕。回顧近年來幾位旅美日職打者在第一年春訓的表現，即使是成績最差的岩村明憲也都能打出兩成二的打擊率。其他包括擔任捕手的城島健司、後來發展不如人意的福留孝介、西岡剛，第一次參加大聯盟春訓成績都出乎意料地好（詳見下表）。後來一直在各隊大小聯盟之間遊走的川崎宗則甚至還打出高達.455的打擊率。

tyruschen製表 分享 facebook

當然，大谷的狀況跟這些前輩們有相當大的不同。一方面現年23歲的他遠較過往的日籍球員年輕，在職棒界的資歷及經驗也差了一截。更重要的是他所選擇的是一條前人從未走過的道路，自然會有更多的難題需要面對。包括天使隊在內的30隻球隊之所以熱烈爭取他加入，正是認定他擁有能夠突破這些困境的資質與毅力。

雖然大谷表現不斷探底，天使老教頭索夏（Mike Scioscia）在最近接受訪問時仍表示：他相信大谷的表現即將有所好轉。但僅僅只是好轉，對今年的天使來說是遠遠不夠的。在簽下大谷這個頭獎後，天使去年冬天馬不停蹄地交易來明星二壘手金斯勒（Ian Kinsley）、簽下被說服改守三壘的游擊手柯札特（Zack Cozart），又將根本已不適合守備的指定打者普荷斯（Albert Pujols）推回去守一壘，這一連串動作都意味著：今年如果沒有打進季後賽，對天使來說將是一大挫敗。而以天使目前的戰力來看，即使是搶一張外卡，都需要大谷做出不小的貢獻，甚至是在他擔任指定打擊時。

即使大谷翔平2016年曾在日職打出22轟、去年球季打出.332超高打擊率，但來到美職後目前只有貓天貓地貓空氣的份。 美聯社 分享 facebook

因此，儘管有媒體獻計要大谷季初先下小聯盟磨練一番，但這個選項顯然不在天使高層的考慮之內。距離球季開打只剩下不到兩個禮拜的時間，天使勢必只能選擇相信大谷，相信他終將突破前所未有的重重難關，證明他們所做的是一項明智的抉擇。