MLB／哈勒戴之子代表加拿大青棒 春訓賽對藍鳥登板

2018-03-18 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



虎父無犬子！前大聯盟強投哈勒戴（Roy Halladay）去年因為駕駛輕航機發生事故，以40歲之齡過世，如今他年僅16歲的兒子布雷登（Braden Halladay）決定跟隨父親的腳步踏上棒球之路，今天的大聯盟春訓熱身賽，布雷登以加拿大青年隊的身分登板後援1局，投出完美的3上3下，巧合的是，布雷登對上的正是父親曾效力12年的藍鳥隊。

出生在加拿大的布雷登擁有雙重國籍身分，目前在美國佛州就讀高中，去年夏天哈勒戴遇難後，加拿大名人堂為他舉辦入駐儀式，出席的布雷登感受到父親在加拿大的影響力，心中開始萌生替加拿大國家隊投球的想法。

「每次新生入學被問到我有什麼有趣的背景時，我總是回答我在加拿大出生，我感覺再也沒有任何地方比這裡更適合我的童年，我現在還是每年回去個1、2次，那裡有我的歸屬感。」布雷登說道。

入選加拿大青棒代表隊，並隨隊參加大聯盟春訓之旅，布雷登今天獲得機會來到藍鳥基地，踏上和父親23年前展開職棒生涯的同個投手丘，他在8局下登板，帶著繡有加拿大國旗的手套，製造2個飛球出局和1個滾地球出局。

哈勒戴的遺孀也在場邊看著兒子完成這別具意義的時刻；布雷登說，「我爸爸知道關於投球的每件事，只要是投球，我以前任何事都可以問他，即使現在我犯了錯，我還是可以在腦海中聽到他囑咐我的聲音，我應該無法擁有比他更好的導師了。」

布雷登現在的最快球速約83哩，就算他在2019年取得資格參加大聯盟選秀，大概也無法跟1995年時的父親一樣，成為第一輪的大物新秀，他自己也說，「我完全不是個強力投手，我只能製造出滾地球，大概會成為球隊最後一個考慮的人選。」

有趣的是，今日以11：3贏下加拿大青棒隊的藍鳥，陣中同樣充滿著許多名門之後，例如名人堂球星畢吉歐（Craig Biggio）之子卡文（Cavan Biggio）、準名人堂成員葛雷諾（Vladimir Guerrero）的兒子小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），以及「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）之子凱西（Kacy Clemens）。