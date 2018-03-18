MLB／田中將大停止連莊 洋基開幕戰讓塞維里諾先發

2018-03-18 06:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基公布開幕戰先發投手人選，總教練布恩（Aaron Boone）表示，24歲的塞維里諾（Luis Severino）將接下挑戰，於台灣時間3月30日客場對藍鳥的比賽先發上陣，田中將大則中斷連續3年為洋基主投開幕戰的紀錄。

塞維里諾去年31場先發，193.1局投球拿下14勝6敗，防禦率2.98，季後美聯塞揚獎票選名列第3，布恩在今天熱身賽開打前宣告，讓他擔任本季的頭號先發，接下來才由田中將大、沙巴西亞（CC Sabathia）、葛雷（Sonny Gray）和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）依序輪番上陣。

布恩解釋選擇塞維里諾的原因，「我只是覺得這次輪到他了，我們相信他已經做好準備，看好他能以王牌投手的姿態持續成長。」

田中將大也肯定塞維里諾的表現，「我認為名符其實，大家都知道他去年投得多好，他該成為開幕戰先發投手的人選。」

田中將大去年例行賽投得時好時壞，30場先發最後收下13勝12敗，防禦率4.74，是生涯數據最差的一年，雖然季後賽脫胎換骨，強拉出2勝1敗、防禦率0.96的成績，但今年春訓的狀況，依然缺乏說服力。

今天洋基在熱身賽以3：9輸給老虎，田中將大先發2.2局丟4分，其中包含被卡布雷拉（Miguel Cabrera）和馬丁（Leonys Martin）各敲一轟，今年春訓目前為止田中將大3場出賽，防禦率11.25，他坦言，「我需要再準備得更好一些，當比賽開打時都會有計畫在心中，並且試著去執行，我現在遇上撞牆期，不過我也在嘗試的過程中得到一點回饋。」