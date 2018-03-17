MLB／招募事件挺賈吉 馬恰多：我也叫人來金鶯

2018-03-17 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



賈吉招募馬恰多(圖)遭聯盟警告，成為近期MLB火熱話題，身為主角的馬恰多則表態力挺賈吉。 路透 分享 facebook

洋基重砲賈吉（Aaron Judge）日前對媒體透露，曾在比賽時招募金鶯明星游擊手馬恰多（Manny Machado）加盟洋基，大聯盟官方為此給出警告，認為賈吉私下招募的行為接近違規，不過另一位主角馬恰多今天出面緩頰，他說，「我也告訴很多人，他們穿金鶯球衣會很好看。」

賈吉向媒體自曝，趁著洋基和金鶯的熱身賽，對今年季後即將成為自由球員的馬恰多說，「我告訴他，他穿上洋基球衣應該很不錯。」沒想到引來後續爭議，大聯盟官方特地發出聲明，直指賈吉的行為很不恰當，也請洋基和他溝通，確保未來不會再發生類似情形；賈吉也已經認錯，自知上了一課。

低調了2天，馬恰多此時出面替賈吉護航，「每個人都到處開玩笑，我們清楚那只是在場上說說的而已，我也告訴很多人，如果穿橘色和黑色（金鶯球衣顏色）會很好看，身為球隊的一份子，我希望盡力把厲害的人帶進來。」

和賈吉一樣年僅25歲，馬恰多卻已經邁向大聯盟第7年，外界公認今年賽季後他將結束和金鶯的合作，成為自由市場的頂級大物；今年春訓熱身賽，他從三壘移防到游擊，繳出4成27打擊率，看來已經準備好為自己身價拚到底。

身為招募事件的當事人，馬恰多反倒不以為意，「我覺得這太大驚小怪了，我會永遠力挺賈吉的，他是位很棒的傢伙，擁有明亮的未來。」