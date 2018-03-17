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MLB／台將連10年進開季名單 得靠林子偉延續

2018-03-17 10:33聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

台將連十年進入開季25人名單的紀錄岌岌可危，只能寄望紅襪林子偉了。 路透
台將連十年進入開季25人名單的紀錄岌岌可危，只能寄望紅襪林子偉了。 路透
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台灣球員今年開季7人參加春訓，追平史上最多台將紀錄，不過隨著胡智為在昨晚被光芒下放到小聯盟，目前僅剩林子偉、陳偉殷尚未被移出正式名單，台將連十年進入開季25人名單的紀錄岌岌可危。

光芒動用選擇權將胡智為下放，成為第5位離開大聯盟春訓營的台將，坦帕灣時報記者托普金（Marc Topkin）指出，胡智為與同時被下放的努諾（Vidal Nuno）將朝先發投手調整，在球隊目前政策下，可能在牛棚輪戰日先發3到4局，接下來交給其他投手。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示，胡智為將從3A先發，並點名努諾對球隊賽季初期相當重要，原因是努諾不在40人名單中，可隨時加入替換球員，反而已經在40人名單的胡智為，必須要等25人名單有傷兵或在小聯盟待10天後，才能再度升上大聯盟。

台灣球員自2008年起，已連續十年有人進入開季25人名單，延續紀錄要靠林子偉，他在春訓受到重用，出賽17場，包括二壘、三壘、游擊、中外野在內，守了80局，接近去年42局的兩倍，不過打擊率僅1成38，跟去年3成08打擊率相距甚遠，會是目前最大致命傷。

陳偉殷去年因左手肘受傷，賽季後以休養為主，也影響春訓進度，3月14日第三度進牛棚練投，球數仍在30球，恐怕趕不上開季，雖然目前仍在正式名單內，但預估開季會列為傷兵，進入25人名單機會不大。

光芒今年打算採四先發開季，剩下一天由牛棚車輪戰扛起，胡智為可能循去年模式，在大小聯盟間上上下下，支援球隊牛棚調度。

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