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MLB／大谷翔平被打爆 1.1局失7分

2018-03-17 08:28聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

大聯盟官方熱身賽第二度登板，大谷翔平未能完成原本設定的5局、75球目標，對洛磯先發1.1局就下場，共被敲出7支安打，包括2發全壘打，丟掉7分承擔敗投，天使以6：18敗給洛磯。

大谷翔平雖然送出3次三振、僅1次保送，不過投不滿2局就用了50球，總計官辦熱身賽出賽2場，僅投2.2局，失9分、8分自責，加上兩場在B game出賽，在春訓登板4場，投8.1局丟掉17分、15分自責，送出19次三振，但被敲出4發全壘打。

大谷翔平首局表現平穩，雖然一開始就對布雷克蒙（ Charlie Blackmon）投出保送，也被亞瑞納多（Nolan Arenado）敲出安打，但該局送出2次三振，安全下莊。

2局續投，大谷翔平遇到大麻煩，先被首名打者戴斯蒙（Ian Desmond）敲出陽春砲，又對艾內塔（Chris Iannetta）投出觸身球，接下來連續被敲出4支一壘安打，丟掉三分，亞瑞納多再補上一發三分砲，最後三振掉史托瑞（Trevor Story）後退場。

大谷翔平能否進入先發輪值仍是問號，但跟今天投球表現無關，總教練索夏（Mike Scioscia）賽前就表示，「我們還沒決定名單，我只能說大谷的天分是貨真價實的，我們希望他在開季時投打都準備好，也會努力達成這個目標，這是我們未來的重點。」

雖然大谷翔平目前防禦率高達27.00，不過索夏也說防禦率不是重點，「我們關注的是過程，看看他的投球表現，注意投球機制有沒有問題，像是出手點、球的轉速等，這些才是我們衡量的目標，跟防禦率、三振多少人無關。」

大谷翔平
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