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MLB／胡智為遭下放3A 大聯盟春訓7台將剩2人

MLB／胡智為遭下放3A 大聯盟春訓7台將剩2人

2018-03-16 23:48聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

光芒隊將胡智為下放小聯盟。 聯合報系資料照片
光芒隊將胡智為下放小聯盟。 聯合報系資料照片
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光芒隊稍早動用選擇權，將24歲台灣投手胡智為下放小聯盟，本季他將從3A出發，而如此一來，目前還留在大聯盟春訓的台將只剩2人，包括紅襪隊林子偉及至今還未出賽的馬林魚隊左投陳偉殷。

胡智為今年在大聯盟春訓熱身賽共出賽4場，包括1場先發（主投2局挨2轟失3分），共投了6局，被敲出6支安打（2轟），有2次三振和1次保送，防禦率6.00。

本季胡智為被期待能在光芒隊牛棚卡位，但先前光芒隊官網的25人名單預測，胡智為並未列入其中，球隊今天也動用選擇權將他下放小聯盟。

根據美國媒體美國媒體《CBSSports》報導，雖然胡智為去年在大聯盟登板都是後援，但今年開季從3A出發，將會是先發角色。本季光芒隊將採4名先發投手輪值，因此當有需要用到第5號先發時，將從牛棚找人選，胡智為可能在球季中會再被叫上大聯盟，擔任長中繼角色。

今年共有7名台灣球員參與大聯盟春訓，追平歷來紀錄，但如今海盜隊補手張進德，印地安人隊內野手張育成、道奇隊投手李振昌、小熊隊投手曾仁和及胡智為都已陸續被下放，只剩林子偉、陳偉殷還在大聯盟春訓名單中，但陳偉殷因傷至今未出賽，恐怕趕不上開季。

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