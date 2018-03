MLB／王建民現身洋基小聯盟 擔任短期客座教練

王建民現身洋基小聯盟春訓基地,但這次的身分不是球員,而是客座教練。 聯合報系資料照 分享 facebook

仍未放棄再戰美職的旅美老將王建民,近日現身洋基小聯盟春訓基地,但這次的身分不是球員,而是客座教練。

「紐約郵報」記者大衛多夫(Ken Davidoff)昨天在推特上提到,「剛剛在小聯盟春訓基地遇到王建民,他說正在學習如何教球,但他還沒完全放棄重回球場繼續打球的想法。」意外揭露建仔重返洋基。

Just ran into Chien-Ming Wang at #Yankees minor-league complex. Said he’s “learning how to coach,” although he hasn’t fully given up the idea of a playing comeback.