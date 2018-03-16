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MLB／王建民現身洋基小聯盟 擔任短期客座教練

2018-03-16 10:18聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

王建民現身洋基小聯盟春訓基地，但這次的身分不是球員，而是客座教練。 聯合報系資料...
王建民現身洋基小聯盟春訓基地，但這次的身分不是球員，而是客座教練。 聯合報系資料照
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仍未放棄再戰美職的旅美老將王建民，近日現身洋基小聯盟春訓基地，但這次的身分不是球員，而是客座教練。

「紐約郵報」記者大衛多夫（Ken Davidoff）昨天在推特上提到，「剛剛在小聯盟春訓基地遇到王建民，他說正在學習如何教球，但他還沒完全放棄重回球場繼續打球的想法。」意外揭露建仔重返洋基。

王建民的經紀公司證實，王建民目前人在洋基小聯盟春訓基地，但身分是客座教練，與選手無關，「他是應以前的隊友之邀，回去擔任短期客座教練，建民也覺得這個機會還滿難得的，就去學些東西。」

王建民2016年以後援投手身分在皇家幾乎待滿整季，留下6勝0敗、防禦率4.22，重返大聯盟的驚奇旅程，為職業生涯再寫傳奇一頁；儘管去年未獲合約、待業整季，他在季後返台時仍透露不打算就此卸下球衣，將繼續為選手生涯而戰，也不排斥小聯盟合約，只盼有個機會再續戰美職。

王建民小聯盟洋基

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