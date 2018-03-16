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MLB／阿契爾連四年扛開幕戰先發 光芒隊史第一人

2018-03-16 08:59聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

光芒今天宣布，由29歲的阿契爾（Chris Archer）扛起今年開幕戰先發投手，當3月30日球季首戰對上紅襪，阿契爾將成為隊史第一位連續四年擔任開幕戰先發的球員。

「永遠不會厭倦。」阿契爾表示，「可以連續四年擔任這個職位，這一直是我的目標，尤其又在一個擁有眾多投手的球隊，能夠每年代表光芒投球季的第一場比賽，是莫大榮譽。」

阿契爾效力光芒6年，目前連續三年開幕戰先發，與「神盾」薛爾茲（James Shields）並列光芒隊史最多，而薛爾茲生涯四度扛開幕戰先發則是目前最多，不過分別是2008到2010年加上2012年，中間有中斷。

對於阿契爾即將打破紀錄，總教練凱許（Kevin Cash）表示，「這代表我們十分倚重他，希望他在這四次開幕戰都能帶領我們。」

阿契爾生涯前三次開幕戰先發防禦率雖然僅3.57，不過成績是1勝2敗，跟他近年在光芒的戰績一樣，去年防禦率4.07，不過僅拿下10勝12敗，前年防禦率4.02，卻僅有9勝19敗，成為美聯敗投王，阿契爾也是史上第一位連續三年敗多勝少，但都能投超過200K的球員。

光芒同時也宣布賽季前五場先發輪值，史奈爾（Blake Snell）擔任二號先發，第三場卻是由牛棚扛起，四、五戰分別由伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、法瑞亞（Jake Faria）擔任。

凱許表示，讓牛棚投手負責第三戰是讓先發投手都有充足的休息時間，開季採用四先發，一天由牛棚聯手是光芒的新政策，台灣小將胡智為如果順利進入開季25人名單，很有機會在4月1日的牛棚車輪戰登場。

光芒阿契爾牛棚

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