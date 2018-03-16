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守備佈陣次數開始減少 球隊開發新防守戰術

2018-03-16 07:00李秉昇

隨著美國棒球數據資料過去20、30年來的建置累積，以及2015年大聯盟高階追蹤系統Statcast的安裝啟用，加上應用數據分析結果於球場上的思維已然為全聯盟30支球隊採納，「守備佈陣」（Defensive Shift）在近10年快速發展為美國職棒的顯學。

守備佈陣指的是有別於棒球傳統守備位置分佈的防守陣勢安排，一般來說多用在內野手身上，針對打擊型態特別鮮明的打者，做出能創造最高守備機率的防守佈局。比如說當極端拉打型的左手重砲打者上場，守備端就可以把游擊手或三壘手調到右半邊，減少該打者以拉打擊出安打的機會。就算打者改變慣用打擊方式，利用對方擺守備佈陣而露出的左半邊大洞，試圖製造安打上壘，對防守端來說，守備佈陣的目標也已達成，因為他們讓以拉打為主要破壞威脅的強打者，放棄最有效率的進攻模式，送這種強打者一個一壘壘包，並不是太大的犧牲。

守備佈陣目的是抓準對方打者的打擊習性，在特定地區安排密度較高的防守人力，讓打者難...
守備佈陣目的是抓準對方打者的打擊習性，在特定地區安排密度較高的防守人力，讓打者難以打出穿越壘包間的安打。 美聯社
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近年這波守備佈陣浪潮的起源，大概可追溯到10年前左右，當時很多球隊已經會針對強拉型的左打砲手，如歐提茲（David Ortiz）和霍華德（Ryan Howard）等人，進行加強內野右半邊的守備佈陣，而這些球隊中又以怪誕教頭麥登（Joe Maddon）領軍的光芒，以及同屬小市場的釀酒人，扮演主要先驅者的角色。根據棒球數據公司《Baseball Info Solution》的資料庫，直到2009年大聯盟才出現至少是21世紀首次的「對右打守備佈陣」，當時費城人面對擅長暴力拉打的資深右打謝菲爾德（Gary Sheffield），將三名內野手移防左半邊，擺出那時候幾乎沒有人在大聯盟賽場上看過的防守陣型。

小熊總教練麥登之前在光芒隊時，最喜歡搞守備佈陣，紅襪強打歐提茲就自認為被沒收了很...
小熊總教練麥登之前在光芒隊時，最喜歡搞守備佈陣，紅襪強打歐提茲就自認為被沒收了很多安打。 歐新社資料照片
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進入2010年代，愈來愈多球隊願意採納數據呈現的結果，根據不同打者的習性，把內野手安排在球最可能被打向的位置。據《Baseball Info Solution》的資料，2011年，大聯盟一整年出現2350次守備佈陣，這個數字到2016年竟暴增到28130次，中間每一個賽季的成長率都超過34.8％。光芒、釀酒人不再是獨樹一幟的球隊，其他隊伍很快在短短五年間跟上守備佈陣的潮流，這也是為什麼守備佈陣已被視為美國職棒界的顯學。

不過正當大家以為守備佈陣的發展只會愈來愈蓬勃，各隊似乎會無止境地使用不同守備佈陣的同時，2017年全聯盟守備佈陣的次數竟然停止成長，而且還些微地下滑，從2016年的28130次，減少到26705次，下降5％。如此演變跟2011到2016年間動輒40％、50％、甚至90％的漲幅，實在有著劇烈的差異。好像2016年的28130次守備佈陣，已經達到了不能再高的巔峰值。

李秉昇製表
李秉昇製表
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之所以會出現這樣的情形，最可能的原因之一應該是各隊開始發現內野守備佈陣的效果，還是有其極限，若使用太多，反而會出現反效果，古人所說的「物極必反」確實不假。2010到2017年，大聯盟打者在有守備佈陣的情況下，用拉打擊出滾地球的打擊率，分別為.127、.101、.110、.099、.117、.124、.135、.138，可見五、六年前當守備佈陣次數快速成長時，這樣的技策確實能有效抑制拉打滾地球形成安打的機率，但來到所有球隊都大量採取守備佈陣的近三年，類似的防守佈局效果就沒有那麼顯著。

其二，自從守備佈陣變成顯學後，長時間下來，有許多原本是拉打型的球員開始調整改變，學習成為能善用整座球場、無論拉打推打都能製造破壞、將打擊死角減到最少的打者。小熊總管艾普斯坦（Theo Epstein）就曾說：「守備佈陣的風險是，打者會進化成比沒有守備佈陣時更好的打者。守備佈陣露出的另一邊漏洞，等於是鼓勵已經不錯的打者學習怎麼成為更全面的打者。」

再者，面對愈來愈多的內野守備佈陣，許多教練團和打者想出的另一個技策是：盡量把球往上打。我們甚至可以說，內野守備佈陣是造成近年「飛球革命」、「提高擊球仰角風潮」的主要動能之一。2011年面對守備佈陣時，大聯盟打者的滾地球與飛球比為1.9、滾地球率為53.2％、飛球率為28.4％；來到2017年，這些數字分別變成1.3、44.7％、33.5％。

除了把愈來愈多球往天空打，很多打者在對方採取守備佈陣時，亦有意識地把球推打至反方向。2010年大聯盟打者面對守備佈陣所擊出的平飛球和飛球中，有31.5％是拉打、30.6％是推打，這兩個數字過了七個球季，分別變為25.8％和33.4％，可以明顯看出拉打的平飛球及飛球減少，推打的數量增加。上述提到的各種理由與現象，都是可能造成守備佈陣次數在2016年達到頂峰，並於去年些微下降的原因。

總是走在數據應用和調度謀略尖端的麥登，似乎也早就嗅到內野守備佈陣並非「數大就是美」的道理。2016年他督軍的小熊防守表現極佳，製造出局的效率值為1950年以降最優，但當季他們執行守備佈陣的次數卻只有399次，為全聯盟最低；去年，即便小熊的防守表現不若2016賽季，但他們的守備佈陣次數依然為全聯盟最少，只有302次。

看到這裡各位或許會想知道，那守備佈陣或進階防守調度的未來走向會是如何？這個問題亦是多數大聯盟球隊正在思考、進行嘗試、爭取領先業界的領域。而這兩年已有球隊開始嘗試且還不曾被普及過的罕見策略，是「外野守備佈陣」。

大聯盟最早的外野守備佈陣，最早可追溯到1954年，當時辛辛那提紅腿隊（Cincinnati Redlegs）的總教練泰柏茲（Birdie Tebbetts），為了不讓紅雀名人堂球星穆希爾（Stan Musial）敲出外野長打，便把一名內野手調往外野，擺出平均分佈的「四人外野」陣型。四人平均分佈的外野可說是外野守備佈陣最典型的例子，目的是大幅減少強打者擊出遠程安打的機率，即便讓內野門戶大開也在所不惜。2007年，不畏懼嘗試各種新穎戰略的麥登，就曾在面對時任印地安人中心打者的左打重砲海夫納（Travis Hafner）時，安排四人外野；後來在離開光芒前，麥登亦曾對托米（Jim Thome）和歐提茲等著名砲手採取類似的謀略，可謂近代四人外野佈陣的先驅。

不過由於外野幅員遼闊、飛球落點遠比滾地球更難預測、過去關於外野飛球的數據資料不若現在齊全、以及選手在外野跑動與定位的追蹤不易等原因，加上某些外野守備佈陣失敗的風險很大，一次出錯可能就得掉兩個壘包以上，因此外野守備佈陣在以前幾乎很少成為教練團的選項，深怕出了什麼差錯，因而淪為球迷的笑柄或評論家的眾矢之的。但這兩年自從有了很齊全的外野球點資料、Statcast追蹤系統的數據、以及強大的分析團隊做後盾，大聯盟各隊愈來愈願意實驗外野守備佈陣的想法。

2016年，太空人對上極少把飛球拉到右外野的海盜左打者波蘭柯（Gregory Polanco），就把三名外野手全部往左側拉動大概10公尺左右的距離；2017年，響尾蛇面對同樣很少拉打出飛球的落磯右打者勒梅休（DJ LeMahieu），更直接讓整個左外野大唱空城計；同年，麥登在對上紅人的比賽中，對強打者瓦托（Joey Votto）再擺出他以前用過的四人外野守備佈陣。

除了增加外野手或大幅改變外野手的站位，費城人今年更開始在春訓嘗試依據場上不同的情境、對方打者不同的特性以及自家守備員的防守能力，在比賽中不斷調換左右外野手的位置，試圖在每個外野防守機會上，都創造最大化的效益。舉例來說，為了把打擊亮眼、守備平庸的外野手哈斯金斯（Rhys Hoskins）排進打線，費城人勢必得讓哈斯金斯守左外野，但當非常擅打左外野強勁平飛球的敵方打者上來時，費城人就可將他與防守較好的右外野手歐泰爾（Aaron Altherr）互換位置，增加由歐泰爾處理球的機會，減少由哈斯金斯面對來球的風險；而如果下一棒打者是強力拉回型的左打，則再將其兩名球員調換回原本的守位。這些例子都是聯盟各隊對防守策略越來越大膽開放的鐵證。

李秉昇
李秉昇
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很諷刺的是，近年大聯盟隨著全壘打、三振、保送的大量增加，打進場內的球和守備員的防守機會愈來愈少，防守的重要性和影響力似乎降到了前所未見的歷史新低。儘管如此，在所有球隊都徹底擁抱科學化經營、思維作法逐漸趨於一致的情況下，想要殺出重圍的球隊（特別是小市場球隊）必然得無所不用其極，不放過各個環節、各個方面，想盡辦法從還未受到注意的細節擠出那1％、2％的些微優勢，否則對上財力較雄厚的對手，恐怕就真的一點辦法也沒有了。對這些球隊來說，再小的進步，都是一種勝利。

李秉昇

愛看運動，本身卻不怎麼動，一個狂熱美職的小球迷。夢想是親臨大聯盟的所有賽場。

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